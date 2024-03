Las academias de Canarias no encuentran desempleados: "Prefieren cobrar ayudas que ir a los cursos"

El paro sigue bajando en Canarias durante el mes de febrero. Apenas ha descendido en 88 personas y roza los 170.000 desempleados. Unos datos, que reflejan el momento por el que está atravesando la economía de Canarias, pero que también ha dejado en relieve los problemas que están teniendo las academias para encontrar a personas sin trabajo interesadas en los cursos de formación.

Parece mentira que estos esté ocurriendo, pero es la denuncia que han hecho desde las academias que ofrecen cursos para desempleados inscritos en el servicio Canario de Empleo. En Herrera en COPE Gran Canaria hemos hablado con Juan José Socas, presidente de CECAPYME y también con Montserrat Villalba, presidenta de la CECAP, Federación Canaria de Empresas de Formación.

A pesar de que en las listas de paro de las islas hay 170.000 personas, los empresarios siguen teniendo problemas a la hora de encontrar trabajadores. Además, de otro problema añadido: las academias no encuentran personas para sus cursos.

La situación ha provocado que algunos centros incluso lleguen a pagar hasta 600 euros a cada persona que se apunte con el objetivo de captar alumnos, en forma de becas u otras modalidades. La picaresca ha hecho de las suyas, y hay quien abandona el curso y comienza otro para conseguir el dinero que se les da por cursar los estudios. Está previsto que pronto el Gobierno de Canarias plantee una solución, como por ejemplo, obligar al alumno a terminar el estudio elegido.

Los empresarios llevan años denunciando esta situación que "no se entiende"

El presidente de CECAPYME, Juan José Socas señala que se trata de una situación que llevan mucho tiempo anunciando, a pesar de que hoy haya salido a la opinión pública.

“Llevamos mucho tiempo viendo como se acusa a los empresarios de no subir los salarios y viendo como son 'los malos' de este problema, pero las academias están financiadas con dinero público que se ha detenido porque no hay gente que quiera formarse. Esto es tremendo, pero es una realidad”, añade.

El presidente de CECAPYME señala que es importante que los desempleados acudan a los cursos que les interese y se formen, porque es una manera de que vuelvan al mercado laboral, ya que en el caso de terminarlos, podrán cubrir las vacantes.

“Tenemos que buscar la fórmula entre todos para que un desempleado, no solo tenga el derecho de acudir a esos cursos, sino también la obligación de formarse. Cuando se inicia un curso de formación si no les gusta, el alumno debe darse de baja, marcharse y buscar algo que le guste más”, añade.

Juan José Socas, considera que no hay demasiado interés y que hay que empezar a quitar “la demonización que se hace sobre las empresas porque la facilidad que están dando al desempleado con las ayudas, están haciendo que la gente prefiera no seguir buscando por oportunidades nuevas”.

Falta de interés y de información sobre los cursos

Desde la Federación Canaria de Empresas de Formación señalan que no encuentran a personas interesadas en formarse y que el desempleado encuentra dificultades para acceder a la información sobre los cursos, si no está registrado en la base de datos.

Montserrat Villalba, presidenta del colectivo, asegura que se necesita una actualización de la oferta de formación, pero que el principal problema está en la falta de alumnos para los cursos. “Mientras más sube el paro, más dificultad tenemos para conseguir gente que quiera formarse en algunos sectores que son el motor de la economía canaria: turismo y sector servicios”.

“La demonización que ha sufrido la hostelería y el sector turístico ha sido muy grande y ha afectado muchísimo a las personas que se califican vulnerables. Es decir: jóvenes menores de 30 a 35 años que no tienen formación ni han trabajado, personas mayores parados de larga duración y esta gente que podría entrar en el mercado laboral, no se entienden que no acudan a las academias”, añade.

Además, pone un ejemplo, “yo tengo un curso de sumillería con una profesionalización excepcional, que es difícil de asumir económicamente y llevamos tres meses para montarlo porque no hay gente interesada. Esto no se entiende, pero es que llevamos años así”.

"Hay gente que prefiere recibir ayudas y no acudir a los cursos"



Asegura que muchos puestos de trabajo no se cubren porque hay muchísima gente que no quiere formarse. “Es duro decirlo, pero sí que hay un porcentaje de gente serio, que tiene corresponsabilidad social y que sabe que percibiendo una ayuda o formación, en cuanto hay una oferta lo aplican y se ponen a trabajar, peor hay otro porcentaje que no”.

“De hecho, hay muchísima gente que no quiere trabajar y que te comentan que están percibiendo varias ayudas, una por aquí, otra de la mujer, otra de conciliación etc. Creo que esto está promoviendo un tipo de trabajo y de mercado laboral que aflora y que nos está perjudicando a los que sí que trabajamos”, insiste.

Dice que le parece una “situación esperpéntica porque los sectores productivos necesitan personal cualificado y que nosotros no podamos llenar cursos, de energía eólica, mecánica, construcción etc., es complicado”.

Además, otra de las dificultades se encuentra en la herramienta informática que usan las academias para encontrar alumnos. Se llama Sispeca, y se nutre solo de los parados que llaman al 012 solicitando información sobre posibilidades de formación. Ambos coinciden con que las administraciones públicas deben resolver este problema y dar un mejor acceso para la formación de estos cursos.