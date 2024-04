Un joven tetrapléjico pide que le arreglen el mando de su silla eléctrica para moverse

En COPE Gran Canaria te hemos contado la historia de Miguel Planas, un joven de la isla que quedó tetrapléjico tras un accidente haciendo acrobacias. Lleva cuatro años viviendo en el Hospital Insular porque su familia no tiene recursos para adaptar una vivienda en la que vivir.

Desde que tuvo el accidente ha puesto en marcha varias iniciativas y gracias a la solidaridad ciudadana ha podido cumplir su sueño: comprarse una casa, pero todavía queda que sea accesible. Aparte de que no tenga recursos suficientes para adaptar su casa hemos conocido que está denunciando otro problema: el mando a distancia que tiene para mover su silla eléctrica se ha estropeado y le quedan ocho meses para poder renovarlo.

Miguel Planas, lanzaba el siguiente mensaje en redes sociales: “Estoy cansado de tantas trabas problemas y pegas… burocracia por todos lados. Me han puesto las cosas difíciles en vez de facilitármelas un poco. Llevo cuatro años aquí en el hospital porque no he obtenido ningún tipo de ayuda o subvención para irme a ninguna casa adaptada y al final lo he conseguido por mis propios medios. Gracias a la ayuda de muchísima gente me he podido comprar mi propia casa, así que espero estar ahí en poco.

Ahora me está pasando lo mismo con el mando que me permitía desplazarme por mi propia cuenta con la silla, la que me daba autonomía, se ha roto el dispositivo y me impide que tenga algo de libertad. La entidad que se encarga de renovar este tipo de productos, no me lo renueva, me han denegado una pieza nueva.

Todavía sigue faltando mucha empatía, voluntad por ayudar a los otros y por ponerse en el lugar del otro. Al final llevo usando ese mando tres años y medio, y creo que es normal que se deteriore con el uso y el desgaste. Paso muchísimo tiempo en cama porque no puedo manejar la silla yo. Hago este vídeo para intentar solucionar este problema, que hemos intentado por la vía normal y ha resultado imposible, así que a ver si así la dirección del área de salud se pone en mi lugar y me soluciona este problema”.



Sin recursos económicos para adaptar su casa y con un mando roto que le permite su autonomía

Nosotros hemos querido ponerle voz a este problema y sobre todo tratar de dar difusión a un problema que tiene fácil solución, además de que va a mejorar notablemente la vida de este joven. Asegura que él nunca ha recibido ninguna subvención, ni ayuda para poder mudarse a una casa accesible y que ha podido conseguirla gracias a la solidaridad de los ciudadanos y a donaciones. La única pega es que ahora que ya es propietario, sigue sin tener el dinero para adaptar su vivienda para entrar a vivir aunque espera que eso ocurra pronto.

Aparte de la situación de su vivienda, ahora está viviendo lo que considera un calvario, porque se ha roto el mando a distancia que le permite moverse en la silla eléctrica por su propia cuenta. Este dispositivo se lo mete en la boca y puede tener algo de autonomía. Ahora que se le ha roto y le quedan ocho meses para que se lo vuelvan a renovar, pide que agilicen ese trámite lo antes posible.

"No es un mando a distancia, es el mando que yo controlo la silla eléctrica. Es una especie de 'joystick' que va a mi boca y yo con la boca, lo manipulo; gracias a eso tengo un poco de autonomía porque me permite llevar esta silla por mi propia cuenta. ¿Qué pasa? Que este tipo de producto nos la da la Seguridad Social y ellos estiman una vida útil de cuatro años, pero a mí se me ha estropeado ocho meses antes de que me lo tuviesen que renovar", expone.

Relata que como le quedan ocho meses para renovar ese aparato, le han desestimado la solicitud a pesar de que su médico especialista haya insistido en la renovación. "Mi médico, el médico jefe de la Unidad de Lesionados Medulares el Hospital Insular, me ha prescrito esa renovación, considerando que es un aparato que yo necesito para hacer lo básico, lo esencial en mi vida y tener un mínimo de autonomía".

Concluye destacando que "sin este mando dependo que alguien me tenga que llevar en silla y a falta de ocho meses para que se cumpla la vida útil de este producto no me lo renuevan y es lo que estoy criticando o denunciando, porque me parece un poco ridículo".