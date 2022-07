Ithaisa Suárez denuncia el acoso de un hombre que asegura ser el padre de Yeremi Vargas

La madre de Yéremi Vargas, el niño desaparecido en 2007 mientras jugaba en un descampado de Vecindario, ha denunciado en La Mañana de Cope Gran Canaria la situación de acoso que ha recibido por parte de un hombre que aseguraba ser el padre del niño. Según narra Ithaisa Suárez, el varón viajó de Tenerife a Gran Canaria después de asegurar a través de las redes sociales que era el progenitor del menor, que quería una prueba de ADN y que si no se la hacían iba a matarlos a todos.

El varón incluso llegó a hablar con el hermano de Yeremi, Aday y le dijo que él era su padre, ante la negativa del niño, el hombre dijo que iba a la casa de sus abuelos con la intención de hacerles mucho daño, ante esta situación, Ithaisa Suárez decidió llamar a la Guardia Civil y a su actual marido, Jonathan Guisado para que se trasladara a la vivienda de sus padres con la intención de protegerlos.

Una vez en la casa de los abuelos, el marido de ithaisa intentó tranquilizar al hombre, acto seguido llegó la Benemérita, consiguió reducirlo y alejarlo del lugar. Suárez reconoce que es la primera vez que ve a ese hombre y estima que debe sufrir algún tipo de problema mental o desequilibrio emocional que le llevó a actuar de esa menta.

La madre de Yéremi, advierte de que no es la primera vez que sufre acoso “pero jamás han llegado a tanto,” además se siente algo desprotegida porque “a pesar de que he denunciado todas estas situaciones, las autoridades jamás han hecho nada, por eso he decidido sacarlo en los medios, es la única forma de que todos se enteren.”

Para Suárez estos son “daños colaterales” que sufre por el hecho ser activa en redes sociales, apunta que el hombre que se hizo pasar por el padre de Yéremi Vargas, lleva más de 7 años persiguiéndola en redes “incluso llegue a etiquetarle porque pensaba que así lograba más difusión de lo que en ese momento estaba denunciando.”

Desde que Suárez publicó en Facebook el incidente, el hombre no ha aparecido más en su vida “seguramente alguien de su familia le ha dicho que lo que estaba haciendo no está bien y ha dejado de molestarnos.”