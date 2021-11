Indignación por el cierre de Dulcería Parrilla: “Es imperdonable, lleva toda la vida”

La Dulcería Parrilla, la pastelería más longeva de la zona de Triana sigue cerrada al público. Después de 115 años abiertos, el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido cerrarla. Entre los vecinos, indignación al ser un negocio familiar.

Los micrófonos de COPE Gran Canaria se han querido acercar a la calle General Bravo, donde se ubica el establecimiento para conocer de primera mano qué es lo que opinan los residentes de la zona y consumidores de la pastelería.

Pino, una conocida de la familia, nos contaba que el consistorio capitalino cerraba el local tras carecer del papel de la licencia de apertura. La visita de los técnicos estuvo motivada por la denuncia de unos vecinos. Esta señora asegura que esta situación le resulta asquerosa, porque no entiende que “les hagan buscar el papel cuando se puede hacer de manera digital”.

“Esto es imperdonable, Parrilla es como el parque San Telmo. No concebimos que no esté. Los vecinos están indignados con el concejal que les cerró y con los vecinos que han participado en esto. La verdad que es asqueroso lo que está pasando”, añade.

Pino: “Tu imagínate como están los dueños, muy indignados. Es que han pisado el trabajo de sus abuelos, que llevaba desde 1906, esto es impresionante. Creo que deben tener a un pez gordo que les está presionando para que hayan hecho esto. porque si están cobrando el IBI, el permiso de apertura etc., no entendemos por qué han hecho esto”.

La conocida de la familia asegura que “lo que me han dicho es que le pidieron el permiso de apertura, lo tienen, pero hay que buscarlo. Busca ese papel, que lo busquen ellos que tienen ordenadores y que está digitalizado. Para cobrar, para pedir el IBI y otras cosas si lo buscan, pero para esto no”.

Otra mujer, vecina de la zona nos contaba que le parece triste esta situación, pero que se ha cumplido con la normativa vigente. “Es una tristeza porque llevamos toda la vida viéndola, pero por otra parte pienso que hay que cumplir la normativa que está vigente, ya que todos somos iguales. Por lo que he oído es porque no estaban cumpliendo parte de la normativa. Me da pena, porque es la pastelería de referencia, porque en navidades era donde comprábamos los pasteles de carne y todas esas cosas”.

Mari Carmen hoy iba con la idea de ir directa a la Dulcería Parrilla a encargar y comprar los pasteles de carne para Navidad. No se había enterado del cierre del establecimiento antes, por lo que muy sorprendida aseguró que “le parece muy mal, porque como esta pastelería no hay ninguna cerca. hoy venía a buscar los pasteles de carne para Navidad. Aquí todo el mundo se queja y cierran por cualquier cosa, no lo entiendo”.

Javier es un trabajador que pasaba por la zona. Javier aseguró que se había enterado del cierre temporal de este establecimiento por los medios de comunicación y que le parecía “fatal que les hubiesen cerrado”. “Me parece fatal que hayan cerrado, porque esto es vida para la calle, para la gente y para los puestos de trabajo. De cara a la Navidad también les va a hacer mucho daño, pero quienes están sufriendo de verdad mucho son los que trabajan ahí”.

Manuel por su parte asegura “que una empresa que llevara más de 115 años abierta, la tengan que cerrar. Además, es un establecimiento histórico para la ciudad y hay muchas familias que dependen de esto.

Cree que “el Ayuntamiento no tendría que haber permitido dejar cerrar una empresa tan importante, tradicional para esta zona y para la isla. Es la única pastelería histórica que queda por aquí y me parece muy mal”.

“Los vecinos estamos consternados porque siempre venimos compramos los dulces aquí tiene sus especialidades, tienen los pasteles de carne y los panillet. Encima ahora, de cara a Navidad, es una fecha muy mala para cerrarles el negocio”.

Los vecinos coinciden en que no entienden por qué se ha cerrado un establecimiento tan histórico de la noche a la mañana y consideran que es imperdonable