Hosteleros de Gran Canaria alertan de una estafa relacionada con el impago de las facturas de luz

Varios hosteleros de Gran Canaria alertan de que están recibiendo llamadas en las que se les reclama una factura de entre 800 y 1200 euros, dependiendo del tamaño del restaurante. Los dueños de los locales han relatado en COPE Canarias que sufrieron amenazas del tipo: "O haces la transferencia del impago o te cortamos la luz en 72 horas". La policía local ya ha sido alertada de esta situación.

Ha sido el caso de Guillermo Ramírez, propietario y cocinero del Restaurante Pícaro, en la capital grancanaria. En nuestros micrófonos relata que a el le llamaron en medio del servicio, reclamando que abonara 1.200 euros para pagar la factura que tenía atrasada, o le cortarían la luz.

“Me llamaron a la 13.20 horas y me dijeron que en 20 minutos me apagaban la luz si no abonaba 1.200 euros que le debía a Endesa. Yo les dije que eso se tenía que avisar por carta, me dijeron que ya me habían enviado avisos, que cómo era posible que no hubiese recibido. Luego caí que Endesa no me puede cortar la luz porque tengo contratada otra compañía”, aseveró.

El modus operandi de los estafadores es realizar una llamada a los restaurantes y hacerse pasar por Endesa. Las llamadas se realizan sobre las 13.00 horas y es aquí cuando comienzan las amenazas de cortar el suministro eléctrico. Para ello, alegan haber enviado varios avisos en los que se les reclama un adeudo y que estos no han sido respondidos ni pagados. Estos avisos son falsos, evidentemente.

“De repente te llaman que tienes que pagar 1.200 euros, que si no te cortan la luz, con el restaurante lleno y te quedas un poco en shock. Luego empiezas a atar cabos, ves que es un número de móvil que no pinta mucho, que la persona que te llama lo hace de manera algo incorrecta y cuando empiezas a hacer preguntas, la personas se pone nerviosa”, añade.

GRACIAS AL AVISO DE WILLY, OTROS HOSTELEROS NO CAYERON EN LA TRAMPA

Nos cuenta Guillermo Ramírez que a partir de lo que le pasó, lo difundió en un grupo que tiene de Whatsapp junto con otros hosteleros, para que no cayeran en la trampa, sobre todo aquellos que tienen alguna factura retrasada de pago, “algo normal en nuestra profesión”.

Fue el caso de Rogelio Tenorio, propietario del restaurante Bevir. Nos cuenta que su historia es algo distinta a la de Guillermo, Willy, porque ya estaba avisado de podría recibir dicha llamada en su establecimiento.

“La mía gracias a Willy fue diferente, porque desde que nos lo cuenta por el grupo, yo guardo ese teléfono como 'Estafa Endesa'. A mi me llega un mensaje mientras estaba en una reunión, me llega un mensaje de que ellos habían estado llamando al restaurante. Decido llamar, pero no me lo cogen. A la semana, vuelven a llamar y le comunican a la encargada que tenemos una deuda”, añade.

Rogelio Tenorio asegura que le vuelven a llamar y que uno de los errores “que están cometiendo es que comunica estos impagos a cualquier persona que coja el teléfono y no al encargado de realizar los pagos y gastos del restaurante. Una vez los descubres, cuelgan inmediatamente sin mediar palabra”.

En COPE Canarias, ambos nos cuenta claves para darte cuenta de dicha estafa: “Una de las formas de darte cuenta de esta estafa es la forma de hablar del supuesto técnico de Endesa. Pues, según testigos, una vez comienzas a hacerle preguntas relacionadas con el suministro del local, notas los nervios en la voz del estafador. Este utiliza varios números de teléfono para tratar de no ser localizado.

Concluyen que esta situación “era necesaria compartirla con toda la sociedad porque podría pasar en todos los ámbitos. Es decir, alguien que tenga otro establecimiento puede también tener atrasada una factura y hay que avisarles para que no caigan en la trampa”.