Un hombre ofrece 500 euros por encontrar a su mascota con la que tenía un vínculo especial

“Me acompañó durante un accidente de tráfico que tuve y no me dejaba día y noche, incluso comía conmigo en mi mismo plato, la tenía suelta y cada vez que la llamaba venía, circulaba con el coche por el parque donde salía estar y a mi llamada se introducía en el vehículo.” Llamativa la relación entre un vecino de Arguineguín y una cacatúa ninfa que responde al nombre de Pili.

Según narra en Herrera en COPE Gran Canaria, se le perdió porque lo echaba de menos, explica que su mujer lo llamó al trabajo alertándole de que la cacatúa estaba en el techo de su casa, llamándolo, como no pudo acudir a la cita improvisada, el ave despegó “me está buscando” asegura su propietario Roberto Martínez quien está dispuesto a ofrecer 500 euros a quien la encuentre.

"Dormía en mi cuello"

Recuerda con desesperación y anhelo su estrecha relación: “dormía en mi cuello,” incluso la levó al veterinario cuando se puso mala y nos cuenta que el profesional le dijo que la transportara en una jaula, a lo que él le comentó que no hace falta porque a su llamada iría donde hiciese falta.

Lleva varias semanas buscándola y por ahora sus esfuerzos no han tenido recompensa “sé que no está en Arguineguín porque he buscado en todos sitios, tampoco está en el Castillo del Romeral que un vecino me dijo que la había visto,” su desesperación es comparable al vínculo que podemos desarrollar con un familiar porque “ella ya forma parte de mi familia”

La cacatúa ninfa se reconoce por su especial plumaje de color gris con dos manchas naranjas. También destaca una característica de esta especia con una especia de cresta que las diferencia de las demás.

Cacatúa Ninfa

La cacatúa nymphicus hollandicus es una especie de ave perteneciente a la familia Cacatuidae, nativa de Australia. Más comúnmente conocida como cacatúa ninfa o cacatúa carolina, es una de las especies más pequeñas de cacatúas. Estas aves se caracterizan por su plumaje principalmente blanco y sus mejillas de color naranja brillante, así como por su cresta de plumas en forma de abanico que pueden levantar o bajar según su estado de ánimo. Son mascotas populares debido a su personalidad cariñosa y su capacidad para aprender a imitar sonidos y palabras.