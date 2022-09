Hermine se debilita, pero piden no bajar la guardia por posibles tormentas

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha advertido este domingo de que, si bien la tormenta Hermine se ha debilitado y ha pasado a ser una borrasca subtropical, "no se puede bajar la guardia", porque aún existe el riesgo de tormentas y de descargas de lluvia importantes.



En rueda de prensa, Torres ha afirmado que la alerta máxima se mantendrá hasta este lunes a las 12:00 horas y, a partir de ese momento, se evaluará la situación, aunque ha recordado que se mantiene la suspensión de las clases y se recomienda el teletrabajo.



Ha explicado que, aunque Hermine se dirige hacia el Atlántico y se ha debilitado su núcleo, toda la masa homogénea de nubes puede provocar tormentas y descargas importantes de agua.



Torres se ha congratulado de que no ha habido daños personales, a pesar de que en algunos puntos han caído hasta 200 litros por metro cuadrado.



Entre las incidencias que ha citado, se encuentran las 1.800 personas que se han quedado sin luz, los 24 cortes de carreteras, así como algunas desprendimientos y caídas de piedras.



Y se ha referido también a los problemas en el transporte aéreo, con 252 cancelaciones de vuelos a lo largo de este domingo.



Hermine se debilita y se desvía hacia el océano, de modo que su núcleo no pasará por Canarias, ha destacado Ángel Víctor Torres, quien ha insistido en pedir que se mantenga la precaución, porque pueden producirse descargas relevantes.



El Gobierno canario y los cabildos se reunirán a las 10.00 horas de mañana lunes y, si "todo va bien", habrá cambios a las 12.00 horas.



En cuanto a la afección en los aeropuertos, Torres ha recordado que el sábado se hicieron más de 1.000 operaciones y ha dicho que este domingo las pistas estaban habilitadas, pero la escasa visibilidad ha llevado a que se produjesen 252 cancelaciones y 38 desvíos de vuelos.



David Suárez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, ha manifestado que el ciclón tenía el sábado características de tormenta tropical y se ha cumplido la previsión de que este domingo pasase a ciclón postropical, pero eso no disminuye la alerta, ya que pueden generarse convecciones.



Presumiblemente, a las 24.00 horas de este domingo se pase del nivel rojo al naranja en El Hierro, este de La Palma y sur de Gran Canaria, de forma que hacia las 12.00 horas del lunes podría ser naranja.



Marta Moreno, subdirectora de Protección Civil y Emergencias, ha expresado su satisfacción porque no se han producido daños personales, a lo que ha ayudado el comportamiento de los ciudadanos.



Moreno ha comentado que este domingo las zonas más afectadas han sido, por la mañana, Las Palmas de Gran Canaria y, por la tarde, La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria).



También ha señalado que desde que se inició la alerta, a las 0.00 horas del sábado, se han registrado más de 1.400 incidencias, de las que unas 1.100 corresponden al domingo hasta las 17.00 horas.