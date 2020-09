Un hermano del taxista desaparecido sospechaba de los detenidos

La Guardia Civil ha detenido a la mujer, el hijastro y al cuñado de José Delgado, el taxista de 57 años de edad, que desapareció en Teror el pasado 8 de diciembre de 2019.

En los micrófonos de COPE hemos hablado con Jesús Delgado, uno de los cinco hermanos del desaparecido, que nos ha asegurado que entre los detenidos también se encuentra la suegra de José.

Nos ha relatado que “se esperan lo peor de todo desde hace tiempo, pero que esperan tener suerte a ver si lo encuentran”.

Insiste en que quieren recuperar el cuerpo cuánto antes para que la Guardia Civil “pueda determinar qué pasó y quién lo hizo. Lo que queremos es que paguen por lo que han hecho”.

“ERAN UNA FAMILIA NORMAL”

Jesús Delgado nos contaba que en un primer momento cualquier detención te sorprende, sobre todo cuando se trata de personas tan cercanas a su hermano. “Ha sido una sorpresa que no nos los esperábamos, aunque sí que es cierto que la investigación iba apuntando a ellos, porque el círculo de mi hermano era muy reducido. El se dedicaba a su familia y a trabajar con el taxi. No tenía mayores amistades”.

Jesús apuntaba a que la relación que mantenían la unidad familiar de su hermano era como la de cualquier otro. “Nosotros que supiésemos, la relación familiar de ellos, era normal. Como cualquier pareja. Discusiones, como todos. No había ningún tipo de denuncia de malos tratos, ni por uno, ni otro, ni ningún tipo de escándalo. Una pareja normal ”.

Jesús Delgado asegura que ellos son cinco hermanos y que guardaba buena relación con su hermano José. “Somos cinco hermanos. Se comenta que ojalá aparezca ya, estamos deseosos que aparezca el cuerpo y tenerlo entre nosotros. Luego que se depuren responsabilidades a quien sea”.

Jesús Delgado: “Cada uno tiene nuestras vidas ya, no lo veíamos mucho. Si teníamos muy buena relación e intentamos que fuese con frecuencia y cordialidad. No solo lo digo yo por ser su hermano, si no todos los compañeros de trabajo. Siempre estaba dispuesto”.

DETENCIONES Y EXCAVACIONES EN LA CASA DE LA SUEGRA

La detención se produjo ayer por la mañana. primero al hijo y durante el día al resto de la familia política de manera escalonada.

Según relataba el hermano de José, La Guardia Civil se encuentra en la zona de El Palmar, donde la suegra de José tiene una vivienda que comparte con su hijo y están haciendo excavaciones con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.

“A nosotros nos lo comentaron por cosas que escuchas, porque se comenta en la calle. Esto es tan secreto que no se comenta con la familia directa. Nos hemos enterado por alguna conversación, que hoy se iba a hacer movimientos de tierra en casa de la madre de ella”.

CONTRADICCIONES EN LAS VERSIONES

Jesús Delgado dice que a pesar de que las detenciones le han sorprendido, en el fondo “se olía que podrían ser ellos por ciertas contradicciones y algunas conversaciones que tuvimos con ellos”.

“Se trata de conversaciones que tuvimos con ellos sobre las cosas que han sucedido. En cuestión de un mes, había otro había cambio de versiones y de detalles. Nos quedamos un poco mosca, esa incertidumbre y esas versiones...vamos que no te crees lo que te están contando”.

TIENEN ESPERANZAS DE ENCONTRAR EL CUERPO

Los familiares de José Delgado están muy esperanzados en encontrar el cuerpo para poder velarlo y celebrar el entierro que “se merece”.

Jesús Delgado: “Con todo lo duro que es esto, estamos esperanzados, tenemos la esperanza de encontrarlo para tenerlo entre nosotros y ya habíamos pensado que nunca lo íbamos a tener. Ahora hay posibilidad de encontrarlo y darle un entierro”.

“Queremos que aparezca. Cuando esto pase, la Guardia Civil hará su trabajo con plenitud y sabrá quien estuvo involucrado. Además sacarán sus conclusiones. Lo primero que aparezca, saber quiénes fueron los culpables y que paguen lo que han hecho”, añadió.

Jesús Delgado y familiares quieren agradecer la labor de la Benemérita ya que “no han parado, ya que han tenido un montón de cosas en contra como por ejemplo la pandemia. El tema es llegar al fin y saber qué ha sucedido y aclarar todo”.