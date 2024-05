'Haz tu magia', la desesperación de una madre que busca trabajo para conciliar su vida familiar

Haz tu magia, frase que ser popularizado en redes sociales y continúa siendo utilizada por miles de internautas que se aferran a la red para lograr un objetivo concreto debido a las dificultades que encuentran en la vida real para lograrlo.

En Herrera en COPE Gran Canaria escuchamos el caso de Nayra, ella pide ayuda para encontrar un trabajo, pero lo que realmente subsiste es un problema que arrastra miles de trabajadores; la imposibilidad de conciliar la vida familiar y laboral.

BUSCO CURRO, me hace falta de verdad el actual no me llega y el horario con mi hiijo es un horror ...me dedico a dar clases de pilates pero estoy abierta a cambios..es más, me epetece hacer otras cosas...las palmas, arucas, teror,valleseco

??me urge....graciasssss — Nay (@nayra_39) May 11, 2024





Con la jornada reducida, cobra menos de 400 euros

La joven de 44 años, trabajaba en turno discontinuo como profesora de pilates para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, mientras no tenía cargas familiares, aguantaba sin problemas, “tenía días mejores y otros peores, pero se sobrellevaba bien”, el problema comenzó cuando tuvo un hijo y se percató de que hay situaciones tan o más importante que el trabajo y es cuidar a su niño, no solo es un problema económico también de tiempo, “no uso coche, me muevo en guagua y mi trabajo está a 20 kilómetros”, por lo que prácticamente no tiene tiempo para descansar ni ver a su hijo.

En ese momento pidió la reducción de jornada y se quedó con solo tres horas al día y con la consiguiente disminución de su salario, “cobro menos de 400 euros“, y evidentemente tal cantidad es muy insuficiente para vivir con dignidad, ella tiene suerte vive en la casa de un familiar que no le exige ninguna mensualidad por alquiler, pero con cantidad tan exigua, no puede atender sus gastos ni a su hijo.

Con la visibilidad que ofrecen las redes sociales, Nay, se decidió a hacer lo mismo que muchos otros y otras que han logrado su objetivo y es pedir ayuda para encontrar un trabajo, “me adapto a lo que sea, hago lo que sea necesario”, no obstante su obstáculo es su currículum, “cuando lo presento y todos ven pilates, pilates, pilates” es decir actividad deportiva, le comentan que no tiene experiencia para otra actividad, “y no me prestan atención.”

Hay algunos que desean aprovecharse de su situación

Lo ideal, según nos comenta, es un trabajo de turno diurno “ni siquiera es necesario un gran sueldo”, pide uno digno que le permita convivir con tranquilidad. Cierto que mucha gente la ha respondido, pero ninguno con una oferta concreta, incluso alguno se ha aprovechado de su condición para pedirle una cita; un mensaje de un varón que tras ofrecer esperanza de trabajo, al final que deseaba, era “tomarse unas cañas” con ella.

Nay espera un nuevo trabajo que le brinde la flexibilidad y el equilibrio que tanto anhela, desea dar un paso hacia el futuro donde pueda ser una madre dedicada con éxito profesional. Su historia es un recordatorio de que, en la búsqueda de la conciliación laboral y familiar, así como la perseverancia a encontrar su camino adecuado.

