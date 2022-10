Guía turística de A Coruña para quedarte de cuatro días a toda la vida

La llaman “la ciudad de cristal” o “la ciudad donde nadie es forastero” y los dos apelativos son válidos, aunque estas expresiones solo revelan una parte de la identidad una ciudad como A Coruña. Una manera de ser fraguada desde los tiempos de la antigua Roma. Cómo es y cómo respira solo se entiende a través de su relación con el mar, su historia y su gente, que viven y disfrutan todo lo que pueden de la antigua capital de Galicia.

Es difícil definir una ciudad con tantos matices en solo cuatro días, que son los que estuve allí, así que para contar bien lo que es capaz de ofrecer, he recurrido a aquellos canarios que un día llegaron como turistas y se han quedado para siempre. O por lo menos un buen rato.

CUANDO TE QUEDAS POR AMOR

Visitar la ciudad como turista y quedarse por amor es posible. Es lo que le pasó a Pache Ruano, un joven grancanario que vive allí desde 2006 con su pareja, a la que conoció haciendo turismo. Trabaja como informático, pero también como actor extra en series de Netflix o TVE y además tiene un perro que se llama Binter. Le puso el nombre porque por aquel entonces la compañía aérea allí no era muy conocida y a él le sonaba muy canario.

Él fue el creador del grupo "Canarios en Galicia" y se confiesa enamorado de una ciudad “acogedora y viva”, porque “aunque llueva o truene, siempre hay alguien en la calle. Destaca su gran oferta de ocio, gastronomía, deportes y sus playas espectaculares “que se unen siempre a bosques”.

Desde luego es una belleza ver las playas de Riazor y Orzán a primera hora de la mañana en un día despejado y pasear por ellas. Es una buena manera de admirar la Torre de Hércules, el faro romano más antiguo que se conserva y que todavía está en activo.

LA TORRE DE HÉRCULES

Con 55 metros es el tercer faro más alto de España, justo por detrás de un viejo conocido, el faro de Maspalomas, que tiene 60 metros. Merece la pena subir sus 234 escalones por la preciosa vista no solamente de la ciudad, sino también de la Ría da Coruña. Allí podrán ver también una rosa de los vientos que representa a las naciones celtas. A ver si adivinan a quién representa la calavera.

“La torre es la identidad de la ciudad de A coruña, que no se entiende sin ella. Hay un enorme amor de la ciudadanía e incluso va más allá y toda la provincia se identifica con ella”, según cuenta Ana María Santorum coordinadora, directora de la torre. No tiene sentido ir a A Coruña y no visitarla. Así también podremos contar que hemos visitado un monumento patrimonio de la antigüedad.

Es uno de los lugares preferidos de Antonio, un canario que lleva 25 años en A Coruña, donde regenta junto con su hijo mayor la cervecería El Potro, en donde vende papas arrugadas con mojo. Y con mucho éxito porque pronto van a abrir otro local.

Reconoce que le costó un poco adaptarse, pero le “enamoró los paisajes, la gastronomía y sentarse a la mesa a comer y levantarse a la hora de la cena”. Ve muchas similitudes con Las Palmas de Gran canaria. Por cierto, que cuando regresa a la ciudad no duda en comerse un buen bocadillo de pata.

LA CIUDAD DE CRISTAL

La ciudad tiene bien merecido su nombre de la “ciudad de cristal”. En muchas zonas vemos las brillantes galerías que adornan su fachada, caladas en blanco. Cuando les da el sol son particularmente hermosas en la zona de La Marina.

Lo curioso es que cuando comienzan usarse, no se crean para embellecer el edificio. En aquel momento la fachada donde se encuentran era la parte trasera del inmueble, por donde nadie pasaba. Como daba al mar, se tomó la idea de recubrirlas para aislar la pared del frio y el viento que procedían del océano. Las primeras galerías las hacen los astilleros, para después hacerse cargo los carpinteros de la ciudad.

Es lo que nos explica Marga Parada, una guía de turismo: “El mar durante siglos fue un recurso, el lugar donde se trabajaba y se moría porque muchos marineros fallecían al no saber nadar y no se veía entonces como algo bonito. Por eso se construía de espaldas a él”. Como en otras ocasiones, la belleza nace de una historia algo triste.

Galerías en La Marina





DETRÁS DEL AYUNTAMIENTO, LA PARRANDA CANARIA

Detrás de La Marina y sus preciosas fachadas está la Plaza de María Pita y el ayuntamiento y muy cerca se encuentra el cuartel de Atocha donde Tomas Pérez, un vecino de La Aldea y ahora su alcalde, hizo el servicio militar obligatorio. Aunque han pasado 43 años, revive con mucha ilusión el año que estuvo en la ciudad.

Fue de 1976 a 1977. Varios canarios se juntaron prestando el servicio militar. Pero eso era por la mañana. Por la tarde se juntaban con sus timples y guitarras llevando la cultura canaria a una Galicia que les acogía. Era una ciudad muy viva, como recuerda, que le permitió conocer más nuestro país, aunque reconocía que echaba de menos a la familia.

Muy cerca de la casa de Emilia Pardo Bazán, que ahora mismo es la sede de la Real Academia Gallega, encontramos la plaza de María Pita, donde está el Palacio Municipal de A Coruña que acoge el ayuntamiento de la ciudad. Merece la pena visitarlo por su riqueza interior.

Es un edificio del arquitecto Pedro Muriño que destaca por muchas razones: su patrimonio, su espectacular salón de plenos, su colección de relojes o sus cuadros de Germán Taibo. También porque ha acogido momentos importantes de la historia de nuestro país: aquí se celebró en la Transición el Consejo de Ministros en el que se aprueba la amnistía a los presos políticos, una de las medidas claves en el proceso que llevó a España a la democracia.

Pronto volverá a hacer historia cuando A Coruña acoja los próximos días 5 y 6 de octubre la cumbre hispano-alemana, que lleva 7 años sin llevarse a cabo. Será en este edificio donde se produzcan las reuniones entre los dos Gobiernos y entre Pedro Sánchez y Olaf Scholz.

Salón de plenos del Ayuntamiento de A Coruña





MARÍA PITA NO SE DEDICÓ A LA POLÍTICA

María Pita es uno de los personajes históricos de la ciudad. Su fama viene de su actitud y su genio. Vivió en el siglo XVI. Una mujer de armas tomar, que se casó en varias ocasiones, algo muy inusual para la época. Esto hubiera hecho de ella un personaje singular, pero pasa a la historia cuando los ingleses cercan la ciudad, matando a su marido, Gregorio de Rocamonde.

En ese momento, María toma la lanza de la bandera inglesa y mata con ella al militar que lideraba el asalto. Lo hace, según la tradición, diciendo a voz en grito: "Quen teña honra, que me siga". El personaje es una referencia para los coruñeses.

Estatua de María Pita





PICASSO WAS HERE

En 2023, coincidiendo con el 50 aniversario de su fallecimiento, serán muchos los turistas que pasen por la casa donde vivió Picasso cuatro años en la ciudad, donde llega siguiendo a su padre, que es nombrado profesor en la Escuela de Bellas Artes.

Es una casa importante para Picasso. Es allí donde su padre le pone a dibujar durante horas una de las puertas de un armario empotrado para que dominara la geometría. El pequeño hace miles de dibujos, tomando como modelo todos los detalles de esa gran puerta de madera, que, como el reconocía de adulto, le sirvió para después plasmar la Torre de Hércules.

La casa cuenta otra historia que también dejo su marca en la vida del genio, pero en este caso más triste. Aquí fallece una de sus hermanas, Conchita, de difteria, a pesar de la promesa que el pequeño desesperado hace en oración de “no pintar nunca más en la vida si su hermana se curaba”.

Por cierto, que en A Coruña ya hay quien empieza a percatarse de que ese niño puede llegar lejos. En La Voz de Galicia se publica en 1895 una crítica sobre los primeros trabajos que expone con 13 años, dos estudios de cabezas pintadas al óleo: “Continúe de esa manera y no dude que alcanzará días de gloria y un porvenir brillante.

Crítica sobre la obra de Pablo Ruiz Picasso, a los trece años de edad





BENITO Y EMILIA: AMANTES ENEMISTADOS

Entre Canarias y Coruña hay muchos puntos de encuentro, incluso literarios. Recientemente se ha conocido parte del contenido de las cartas que se intercambiaron Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán, la gran referencia literaria de la ciudad. Relación de décadas, que pasó de la admiración mutua y el amor, a la indiferencia e incluso a la enemistad.

Muestra de ello es el saludo que, dicen en la ciudad, se dieron en una de las ocasiones que se encontraron cuando el idilio se había acabado: la escritora gallega le espetó a la cara un “hola, viejo chocho”, a lo que el grancanario no se arredró y respondió “hola, cho... viejo”.

EL CAMINO INGLÉS

Por Coruña pasa el camino inglés, la cuarta ruta jacobea más transitada por los peregrinos. Conocemos a algunos y sus historias cerca de la ciudad en otro municipio, Abegondo, que forma parte de la Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, un enorme proyecto que conjuga el respeto al medio ambiente, con el crecimiento sostenible y el turismo.

Allí está el Mesón-Museo “Xente no Camiño”, propiedad de Alfredo Erías, que ofrece a los peregrinos los platos de la cocina tradicional, entre los que destaca el caldo gallego, el plato más histórico de Galicia según este hostelero, que asegura que proviene de la prehistoria y en cuya receta solo ha habido un cambio, sustituyendo la castaña por la patata en los siglos XVII y XVIII.

Allí saborean el bizcocho de naranja de la casa y el zumo de naranja Joaquín y sus dos amigos. Son de Barcelona y están haciendo el camino inglés. Es su decimotercera vez, desde que en 2008 recorriera en solitario el camino francés desde Saint-Jean-Pied-de-Port, a 900 kilómetros de Santiago.

Se confiesa enamorado de una experiencia que “le toca a fondo la sensibilidad”. Lo mismo le pasa a Laura, una italiana que vive en Luxemburgo y que hizo el camino por primera vez porque su padre estaba enfermo de cáncer y le hubiera gustado. Nos cuenta que le encanta porque “hay gente de muchos países”.

Mesón-Museo Xente no Camiño





ESTRELLA GALICIA, PATRIMONIO DE A CORUÑA

Al lado del lugar donde hablamos con estos peregrinos vemos un hermoso paisaje gallego en el que podemos ver cachenas, una raza vacuna tradicional gallega. Y también encontramos una zona de plantación de lúpulo, que, según nos cuenta nuestro guía Juanjo, ya está vendida a pesar de que no ha madurado. ¿A quién?, preguntamos. A Estrella Galicia.

La marca de cervezas es patrimonio empresarial, gastronómico y cultural de la ciudad de A Coruña donde nació en 1906. Podemos conocer más su historia en el MEGA. Un museo en el que se narra la experiencia cervecera de una empresa todavía familiar a través de varias generaciones. Por supuesto, podemos disfrutar de una buena cerveza, aprendiendo a tirarla. Merece mucho la pena.

Museo de Estrella Galicia





A CORUÑA, CIUDAD DE MODA

Tomarnos una Estrella Galicia es algo típico en una ciudad que respira moda. Es la localidad de Amancio Ortega, donde vive todavía y que está vinculada a Inditex, a muchos niveles distintos. Económicamente, entre semana los trabajadores de la empresa procedentes de otras ciudades o países, se alojan en los hoteles de la ciudad. Además, aquí está la primera tienda de la marca y la más grande. Y son muchos los que trabajan para la firma de moda más internacional de toda Galicia.

Los coruñeses aprecian la moda y disfrutan de ella cada vez que ponen un pie en la calle. Sabe mucho Natalia Alcayde, una influencer en este ámbito que nos cuenta que gracias a Inditex la ciudad está posicionada en el mapa. “Los japoneses nos conocen, no solo por la gastronomía, sino por hacer buena moda en un lugar tan pequeño”.

Asegura que muchos prescriptores de moda de Nueva York visitan la ciudad y define el centro de A Coruña como un auténtico street style en donde podemos ver continuamente a gente paseando luciendo su outfit. Y es que a los coruñeses les gusta salir arreglados. ¿Tú te has dado cuenta de cómo van las señoras a comprar pescado por la mañana?

Defiende ese gusto por la moda porque “enriquece la ciudad, el entorno y la propia persona” y recomienda a todo aquel que visite A Coruña traer un trend, una buena americana, unos sneakers y unos botines. “El resto lo compras aquí todo”, sonríe.

BINTER, CONEXIÓN CANARIA

Hasta aquí mi experiencia en A Coruña. Obviamente la ciudad tiene mucho más que ofrecer y visitar, pero eso ya depende de ustedes. Cojan un vuelo y conozcan esta maravilla que también mira al Océano Atlántico, aunque desde otras latitudes. Binter nos conecta los miércoles, viernes y domingo.