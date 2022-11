Gran Canaria quiere convertirse en la primer opción para el mercado británico

Gran Canaria acude a la World Travel Market con grandes expectativas para seguir atrayendo el turismo británico y esperan reafirmar los datos positivos que han tenido durante el verano con este mercado para la temporada de invierno.

Este año acuden a la Feria internacional de Turismo en Londres con 417.129 plazas regulares procedentes del Reino Unido, lo que supone un incremento del 31,8% respecto a los mismos meses del periodo 2019-2020.

El incremento de la conectividad y las facilidades de desplazamiento del cliente británico con nuevas rutas desde Newcastle, London Gatwick y Glasgow, con la que pretende superar el volumen de negocio anterior a la pandemia, con un volumen de visitantes cifrado en 771.000 clientes británicos. De esta manera, el acumulado del año, durante los ocho primeros meses, arroja la presencia en la isla de 580.856 clientes hasta septiembre.

En el programa especial de 'La Mañana COPE Canarias' en la World Travel Market Hemos hablado con Carlos Álamo, consejero de Turismo del cabildo de Gran Canaria y presidente del Patronato de Turismo, asegura que “han llegado a esta feria con expectativas positivas, que nos la hemos encontrado normalizada y eso es buena noticia para la industria turística”.

“Tenemos nuestra atención puesta en el mercado británico, con mucha esperanza de confirmar los números que hemos tenido este verano y que se repitan en invierno. Sobre todo, en verano de 2023, que siga viniendo turista británico para Gran Canaria, sobre todo un turista de verano, relación de 40-60% también lo haga en invierno”, añade.

Carlos Álamo: “Hay que ser optimistas, pero existe esa incertidumbre. Es verdad que hay incógnitas sobre la mesa, como es el conflicto bélico, como puede ser de la situación económica que se vive en Gran Bretaña con la inflación de la libra y que puede afectar a las familias británicas”.

“Aun así el turista británico ha resultado ser el más interesado o más atrevido en salir a hacer vacaciones, desde que quitaron las restricciones a la movilidad, fueron los primeros que activaron el sector y por eso estamos esperanzados. También gracias a esos números que teníamos en verano, de mayo a septiembre un 2,7 % más comparado con el 2019 y han dejado un gasto mayor”, aseveró.

El consejero de Turismo de Gran Canaria: “La realidad que el turista británico está respondiendo muy bien, con la estrategia que nos hemos marcado, y ha gastado un 30 % más que en el 2019. Esto es muy importante, porque hay que apostar por un turismo de calidad, diversificar nuestra propuesta y que el turista llegue a la isla con posibilidad de gastarse más dinero, porque ofrecemos productos de mayor calidad”.

EXPECTATIVAS POSITIVAS A PESAR DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA EN EUROPA

Carlos Álamo es consciente de que en nuestros mercados emisores hay incertidumbre y dudas de lo que pueda pasar en un futuro, debido a la inflación e incluso del conflicto bélico. Pero ha insistido reiteradas veces en la necesidad de seguir promocionándose en un mercado que está interesado en viajar, como es el británico.

“Nosotros creemos, que, tras preguntarlo, parece que están decididos en salir de vacaciones, y no renunciar al invierno. Pero, sobre todo, al verano, nosotros estamos aquí para confirmar esos datos y reafirmarnos en tener la posibilidad de llenar esa conectividad histórica que tiene Gran Canaria en este momento con este mercado, pero sobre todo para trabajar en el verano de 2023”.

Señala que “los británicos nos dicen que están dispuestos a renunciar a comprar ropa o ir a restaurantes para no renunciar a esas vacaciones. Hay que seguir viviendo y disfrutando de eso, si no hay sobresaltos mayores, si la situación no va a peor, Canarias o Gran Canaria en particular se han ganado el pesquiso de ser un destino turístico a disfrutar en plenitud de sus vacaciones.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Insiste en que ay que ser “realista y tener en los pies en el suelo, porque creemos que el trabajo que se ha hecho en Gran Canaria y en Canarias es bueno, ya que tenemos un destino turístico mejorado y una conectividad histórica. También se lo hemos puesto fácil al potencial turista para que llegue nuestra isla”.

Carlos Álamo: “Nosotros estamos ilusionados y creemos que el turismo británico va a responder y que va a seguir en esa línea. Hoy por hoy, cuando Gran Canaria ha sido o siempre ha sido el cuarto mercado en volumen y ahora es el primer mercado de Gran Canaria”.

“Estamos convencidos que ahora en la temporada de invierno, con el turista alemán, y a la espera de la reacción del turista nórdico, pues seguramente van a cambiar ese ranking”, señala.

Todavía les quedan dos días de reuniones “maratonianas” aunque el objetivo principal es llegarse a la isla un portfolio con muchos acuerdos para el futuro y contratos que habrá que sellar. Concluye destacando que “deben asegurar que el británico quiere venir aquí y que su llegada sea masiva”.