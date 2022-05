La Graciosa pide actualizar su Plan Rector para crecer sin perjudicar su entorno natural

La Graciosa se ha convertido en los últimos años en un fenómeno turístico a nivel nacional e internacional y cada vez atrae a más turistas por su atractivo y la posibilidad de disfrutar de un entorno paradisíaco no masificado. La isla ha cambiado su principal actividad de la pesca al turismo y quiere seguir desarrollándose sin perjudicar a su entorno natural, enclavado en el archipiélago Chinijo. Un espacio que necesita de medidas por parte de las administraciones para preservar su valor al mismo tiempo que crece.

En la actualidad, recibe en torno a 300.000 personas al año, se ha incrementado considerablemente el número de coches, sin una norma que establezca cuántos puede haber y tiene tareas pendientes en planificación urbanística o depuración de aguas. Por eso, su concejala delegada, Alicia Páez, demandaba la actualización del Plan Rector adecuado a las necesidades actuales de la isla para responder a los desafíos que les plantea su éxito turístico. Y ponía ejemplos.

Actualmente, el parque automovilístico de la isla se eleva a 300 coches, pero confirmaba que no hay normativa que prohíba la entrada de más vehículos, una cuestión especialmente sensible en un terreno tan limitado. De igual importancia es una red de saneamiento adecuada que no tienen y para la que, de momento, no se ha destinado “ni un solo euro”.

Además, demandan una mayor presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. La isla depende administrativamente del municipio de Teguise y gracias a ello cuenta con un policía local. Pero llevan tres legislaturas demandando que haya una delegación permanente en la isla de la Guardia Civil a la que se ha cedido oficinas y una casa donde alojarse. A pesar de ello, la presencia de los agentes sigue siendo puntual, tres veces a la semana.

Otra de las necesidades de la isla tiene que ver con las emergencias. Según Alicia Páez, se les prometió que este año, podrían contar con el material y el equipo humano para atender cualquier situación con un una ambulancia, pero este compromiso no se ha cumplido. Tampoco ha salido adelante la iniciativa para arreglar el puerto de la isla que soporta la actividad pesquera y el traslado de turistas. Y la última hora que tienen sobre este asunto es que todavía va a tardar. Ante esta situación, Páez señalaba que La Graciosa “no es solo la octava isla, sino que necesita inversiones para mejorar”. Son declaraciones en COPE Canarias que este martes ha comenzado en Caleta de Sebo su programación especial "8 días, 8 islas", con la que da a conocer la realidad insular de nuestra comunidad.