El gobierno de Canarias reduce en un 25 % la financiación a Gull-Lasegue

El Gobierno de Canarias ha decidido reducir la financiación a la Asociación Gulll-Lasegue para tratamiento de trastornos alimenticios como la bulimia y la anorexia. Por Herrera en COPE Gran Canaria pasó la trabajadora social, Lindsay Ramos, quien mostraba su preocupación por las consecuencias que podría traer para los programas asistenciales la merma de estos recursos.

Recordaba que en 2023, el colectivo “debido a su implicación y proyectos”, había logrado un incremento del 100 % en su financiación pasando de 100.000 a 200.000 euros, pero “repasando por casualidad las aportaciones de la Consejería de Servicio Social para el año que viene”, se dieron cuenta de que constaba una reducción de 50.000 euros,

Un problema, según Ramos, porque “con los fondos anteriores, no solo se había contratado a más personal, también comenzamos diferentes programas dirigidos a la atención mental, que ahora tendrán que suspenderse”. Después de pedir explicaciones a la consejera Esther Monzón, han recibido como respuesta en una reunión que esa disminución de fondos irá destinado a la Asociación Alabente en Tenerife, que también trata trastornos de conductas alimentarias.

Gull-lasegue no entiende esta decisión y apuesta por incrementar los recursos a todas las asociaciones que como ellos tratan este tipo de alteración “pero sin disminuir recursos de otras”, no obstante todavía están a tiempo de restituir los fondos cercenados, la consejera le pidió dos meses para intentar solventar la situación y aunque todavía no ha transcurrido este plazo, la incertidumbre preocupa al colectivo.

Hay 200 personas que reciben tratamiento y tienen lista de espera

Reducir fondos a una entidad que atienda a una problemática que va a más es preocupante, en la asociación Gull-Lasegue hay 200 personas que reciben tratamiento y soportan una lista de espera superior a la decena, además hay muchos pacientes que viajan de diferentes islas como Lanzarote, Fuerteventura y La Palma para someterse a proceso de rehabilitación. Gull-Lasegue atendió en 2023 pasado a 135 nuevos usuarios, cerrando el año con 5.533 consultas psicológicas y 3.331 nutricionales.

La trabajadora social también pone en acento en la labor de alivio que supone el trabajo que hacen los profesionales de la asociación en la sección de salud mental del servicio canario de la salud que no solo está colapsada con listas de espera de meses, también una prevalencia que cada día es mayor.