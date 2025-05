Francesca, madre de la niña ahogada en Gran Canaria: “Tardaron 15 minutos en encontrar a mi hija”

La perdida de un hijo causa un dolor irreparable en una familia y más si se produce en medio de un accidente o una situación inesperada. Ocurría recientemente en el sur de Gran Canaria, en un parque acuático, donde una niña de tan solo dos años fallecía ahogada, sin que se pudiera hacer nada por salvar su vida.

Francesca y la pequeña Rebeca

La familia de la pequeña Rebeca ha puesto ya el asunto en manos de sus abogados para aclarar qué es lo que pudo ocurrir. Su madre, Francesca, explicaba hoy en Herrera en Canarias, lo que la familia sabe, denunciando la falta de conocimiento de los socorristas y de medios en el parque acuático, para una instalación de esta clase.

Un relato apoyado en otros testimonios de personas que ya han hablado con la Guardia Civil, el cuerpo que se ha hecho cargo de la investigación. Según Francesca, los hechos sucedieron de la siguiente manera: la menor se encontraba junto con su abuela en las instalaciones del parque acuático, disfrutando de un día de diversión. Mientras la pequeña chapoteaba en la piscina pequeña, la abuela fue a saludar a una de sus hijas que vive en Francia con su familia y estaba de visita en la isla.

LA ABUELA VIGILABA A LA MENOR MIENTRAS JUGABA EN LA PISCINA

Fue en ese breve espacio de tiempo cuando se pierde la pista a la pequeña. La familia comienza a buscarla y alertan al resto de personas que se encontraban en el parque acuático. A los quince minutos, una mujer consigue localizarla en la piscina grande.

Francesca justificaba a su progenitora, destacando que es difícil tener constantemente la atención sobre los pequeños para evitar percances. “¿A qué padre o madre no se le ha escapado algún hijo en algún momento, le ha pasado a todo el mundo”, señalaba.

Las cámaras de vídeo del establecimiento han dejado imágenes sorprendentes, según Francesca, porque en ellas se ve a gente pasar al lado del cuerpo de su hija, sin que se percataran de que a la pequeña le pasaba algo.

FALTA DE MEDIOS EN EL CENTRO Y CONOCIMIENTO DE LOS SOCORRISTAS

La madre denuncia falta de medios en el centro, por ejemplo, se queda de que la piscina en la que se encontraba Rebeca debería haber tenido una valla protectora alrededor. También aseguraba que un castillo de juguete servía de comunicación entre la piscina pequeña y la grande. Cree que precisamente por allí, la pequeña accedió a la alberca de mayor calado en donde no hacía pie.

No hay millón en el mundo que me vaya a devolver a mi hija, lo que queremos es justicia” Francesca, la madre de la pequeña fallecida en una piscina

Francesca además hacía referencia a los momentos muy tensos en los que se intentaba salvar la vida de la pequeña. Y aseguraba que los socorristas, dentro de un grave estado de nervios, “me reconocían que no sabían qué hacer”, e incluso que su hija abrió los ojos. “Mi hija abrió los ojos, pero si no se actúa de manera adecuada, una niña de dos años no sale adelante”, se queja.

DENUNCIA ANTE LA JUSTICIA

Ahora todo está en manos de sus abogados. Esta madre señala que no busca dinero ni ninguna clase de compensación económica, pero sí conocer lo que ocurrió. “Queremos aclarar lo sucedido, no buscamos dinero, no hay millón en el mundo que me vaya a devolver a mi hija, pero lo que queremos es justicia”, señalaba en nuestros micrófonos, quejándose de que nadie desde la empresa les llamó para darles el pésame. El centro acuático cerraba sus puertas ese día, para reabrirlas al día siguiente.