El fiscal pide 17 años a un hombre por intentar violar a una menor de acogida

El fiscal pide 17 años para un hombre al que acusa de haber abusado sexualmente entre 2011 y 2012 de una menor que su suegra tenía en acogida y de intentar violarla en 2014, un propósito que no consumó por la resistencia que ofreció la niña, cuya madre biológica reclama que caigan sobre él las acciones penales y civiles que pudieran derivarse de estos hechos.



En la vista oral fijada para este miércoles en la Sección I de la Audiencia de Las Palmas contra R.O.H., el Ministerio Fiscal, que le responsabiliza de un supuesto delito continuado de abuso sexual y de otro de agresión sexual en grado de tentativa, reclamará también para el procesado una orden de alejamiento de la víctima durante siete años, período durante el que también propone que pese sobre él -una vez se ejecute la pena privativa de libertad- una medida de libertad vigilada, por la que estará obligado a participar en programas de educación sexual.



En sus conclusiones provisionales, a las que ha tenido acceso Efe, el Ministerio público describe hasta cinco situaciones en las que el acusado, que carece de antecedentes penales, aprovechó momentos en los que la víctima cuidaba de sus propios hijos en la casa donde residía junto a su madre de acogida, a su vez progenitora biológica de su novia, para realizarle a la niña tocamientos sexuales y tratar, incluso, de quitarle la ropa.



Estos abusos sexuales llegaron a sucederse hasta diez días seguidos con motivo de unas vacaciones de la madre de acogida de la menor, que siempre opuso una fuerte resistencia a las crecientes pretensiones libidinosas del acusado, por entonces pareja sentimental de su hermana de acogida.



Estas intenciones tuvieron su momento cumbre un día de 2014 en el que el procesado entró en una habitación donde la menor dormía desnuda en su cama e intentó quitarle la manta con la que la niña se tapaba.



"Ella le dijo que no lo hiciera porque estaba desnuda, momento en el que R.H.O. se abalanzó sobre ella, bloqueándole con su propio cuerpo los brazos y las piernas, y comenzó a besarla, se bajó el pantalón, sacó su pene e intentó penetrarla al tiempo que le decía 'te voy a violar'", lo que no logró por la resistencia opuesta por la menor, afirma el escrito de la Fiscalía.



El Ministerio público también interesa que el procesado indemnice a la víctima con 10.000 euros por los perjuicios morales ocasionados.