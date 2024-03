La FEHT asegura que la temporada alta batirá récord histórico de recaudación turística

La pandemia ya es cosa del pasado y sus efectos negativos en el sector turístico ya están olvidados, antes bien, se podría decir que por efecto del confinamiento, la población ha tomado especial interés en la vivencia de experiencias en otros países, es decir hacer turismo, esto se ha visibilizado durante la temporada alta en Gran Canaria que aunque no está en cifras de 2018, lo cierto, es que la tendencia es muy positiva.

El invierno en la isla ha sido “muy positivo”, según el presidente de la Federación de Empresarios de Hotelería y Turismo, José María Mañaricúa, quien reconoce que esta temporada “ha marcado cifras récord de recaudación de toda la sucesión histórica”, y es que a pesar de la carestía de la vida que se traduce con un incremento de los precios hoteleros, los turistas no han querido quedarse si sus vacaciones, “lo que se está viendo ahora es que “acorta la estancia media”, no obstante esto no es óbice para contabilizar buenos resultados en cuanto a ocupación y gasto en destino.

Lleno en Semana Santa

“Gran Canaria llegará al 90 % en Semana Santa”, asegura Mañaricúa, quien añade que “seguirán llegando, pero en menor medida, por la finalización de la temporada alta, los turistas británicos, alemanes y escandinavos.” La Semana Santa pondrá el broche final del invierno que se verá impulsado por la llegada del turismo local.

Precisamente el turismo de cercanía será el más proclive a reservar sus vacaciones a partir del jueves, aquí algún establecimiento hotelero incluso colgará el cartel de todo ocupado, según Mañaricúa “la gran conectividad interistas propiciada por los descuentos de residentes”, será uno de los estímulos para los últimos días de la semana.

Ofertas en abril y mayo

Una vez finalice la Semana Santa comienza una temporada de barbecho o temporada baja hasta la llegada del verano, Mañanricúa advierte que son estos meses; abril, mayo o incluso junio cuando los turistas pueden conseguir los mejores precios de hospedaje: “es en estos meses cuando se lanzan las ofertas al mercado”, asegura el presidente de los hoteleros. También en verano se pueden conseguir buenos precios, pero reservando con tiempo, “tenemos que ser competitivos frente a otros destinos que están todo el año cerrado y comienzan abrir en verano,” por lo que esa contienda para captar al turista beneficia al cliente final.

En definitiva, Gran Canaria ha sido testigo de un notable aumento en el turismo durante la Semana Santa. Los vibrantes paisajes y el clima templado de la isla han atraído a un flujo constante de visitantes ávidos de escapar del estrés cotidiano y sumergirse en la belleza natural de este destino turístico.



Los datos recopilados muestran un incremento significativo en la ocupación hotelera, con hoteles y resorts reportando niveles de reservas que superan con creces las expectativas previas. Los principales destinos turísticos de la isla, como Maspalomas, Las Palmas de Gran Canaria y Puerto Rico, han sido los más favorecidos por esta avalancha de visitantes.