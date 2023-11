La falta de iluminación condena a Almatriche Bajo: botellón, drogas y encuentros sexuales nocturnos

Los vecinos del barrio de Almatriche Bajo han denunciado en Herrera en COPE los problemas de seguridad que se dan en la parte baja del municipio, por la celebración de botellones, el trapicheo de drogas y encuentros sexuales. Todo durante la noche, por la falta de iluminación que hay en la zona.

El portavoz de la Plataforma Almatriche Bajo explicaba que esta parte del barrio se proyectó para servir de enlace con Siete Palmas, pero al final no se construyó, a pesar de estar urbanizada. Se trata de uno de los requisitos que obliga a los constructores de un barrio en desarrollo y que conlleva crear las infraestructuras necesarias. Hablamos por ejemplo, del alcantarillado o el alumbrado.

Las farolas están instaladas pero no cableadas, no reciben energía y por lo tanto la zona se mantiene a oscuras por la noche. El momento que muchos aprovechan para hacer botellón en la zona. Fiesta cuyos restos se quedan en plena calle, porque los contenedores están llenos, y la persona del servicio municipal de limpieza no da a basto para encargarse de su recogida, según Fernando Miguel.

Botellas vacías, bolsas de hielo o cajas de pizza en medio de la calle, sin que tampoco surja efecto las llamadas que los vecinos han hecho en repetidas ocasiones a la policía, quejándose del ruido y la suciedad. Llamadas en balde porque, como nos dice, “los agentes no acuden”.

En todo caso, el punto más complicado es una calle que da acceso a un recinto militar. Miguel confiesa no explicarse cómo es posible que los militares entren y salgan por la acumulación de basura. En esa zona, también sin luz, hay tráfico de drogas y actos sexuales entre los coches.

Sin respuesta del Ayuntamiento

Las llamadas de socorro hechas al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tampoco han conseguido resultados positivos para los vecinos. Según Fernando Miguel, “Urbanismo nos dice que ahí no pueden entrar porque no es competencia de ellos y estamos a la buena de Dios. ¿Qué no pasa en Almatriche?" Lamenta este vecino de un barrio que todavía espera por la instalación de arcenes en la carretera que da acceso.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado