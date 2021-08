La falta de coches de alquiler está afectando al turismo en Canarias

Los diferentes niveles de alerta por coronavirus aplicados en Canarias no son un problema para el turista insular, ya que no existen restricciones para viajar y los residentes lo pueden hacer siempre que presenten el certificado de vacunación. Las agencias de viajes y el sector turístico, se está encontrando con un problema añadido: no hay vehículos suficientes para alquilar. Este inconveniente está retrasando o cancelando el viaje de muchos residentes canarios que han elegido agosto para visitar otra isla.

Una situación que ha denunciado en nuestros micrófonos el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turoperadores de Canarias. David Déniz, el presidente asegura que “ahora mismo en la temporada de verano el inconveniente que estamos teniendo es que no hay coches de alquiler para ofrecer a nuestros residentes y hay ventas que se están perdiendo. Esto es porque no se consiguen coches de alquiler en determinadas islas”.

David Déniz: “Hay islas que permiten que nos podamos desplazar en barco, por eso han aumentado las ventas del transporte marítimo, pero hay otras que, sobre todo dependiendo de unidades familiares grandes, que no se pueden limitar sino a desplazarse en avión. Esto está ocasionando esas cancelaciones”.

Desde la asociación lamentan la poca disponibilidad de vehículos para alquilar y nos expone la problemática. “Lamentablemente al haber pasado de una cifra tan significativa de 70.000 vehículos de alquiler en Canarias a pasar a 25.000 está mermando mucho la operativa de ventas y está obligando a muchas familias a retrasar o incluso cancelar esas vacaciones, porque si no pueden viajar en su mes de vacaciones van a atener que posponerlas", añade.

En cuanto a si esta problemática va a cambiar o no el presidente destaca que “ahora mismo la situación no parece que cambie. Desde la asociación nos hemos puesto en contacto con ellos y de momento no va a cambiar, porque por lo visto no es solo lo que ha afectado la pandemia, sino también hay problemas en la fabricación de coches, debido a que no hay material eléctrico para fabricarlo, ya que en la pandemia se aumentaron las ventas de dispositivos móviles, tabletas y demás. Esto ha ocasionado que haya una merma para que el fabricante pueda fabricar coches y que los rent a car puedan de nuevo recuperar los niveles de vehículos que tenían antaño”.

Concluye destacando que “por lo tanto, la pandemia nos está afectando por igual y lamentablemente en nuestro caso conlleva que se cancelen reservas porque no se consiguen coches”.