La exdirectora de un centro de menores inmigrantes sobre las mafias: “Los chicos se fugan y caen en sus redes"

Este fin de semana se ha desarticulado una red mafiosa que traficaba con inmigrantes menores no acompañados en Canarias. Eran captados por la mafia, las familias de los menas pagaban 1.000 euros y los trasladaban en avión con pasaportes de terceras personas a aeropuertos de Alicante, Málaga, Valencia y Barcelona. Una situación que ya era conocida y que no era la primera vez que pasaba.

María Ángeles Barroso, fue directora del centro de menores Guiniguida de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria. En COPE Canarias señalaba que esta situació no le sorprende y que “desde febrero de 2021, que hicimos la apertura del centro de Guiniguada, en las entrevistas que se hacen en el ingreso para los menores, muchos presentan una preocupación, porque sus padres tienen deudas con las mafias”.

“Es cierto, que nosotros les decíamos que desde los centros no podríamos dar respuesta a esas exigencias que ellos querían, porque ellos esperaban que fuese la propia administración los que les ayudara a resolver esa deuda. Entonces muchos de ellos, cuando se les da un matiz de realidad su preocupación aumentaba y admitían que aquí en Canarias habían redes de apoyo para sacarlos a la Península”, añade.

María Ángeles denunciaba en nuestros micrófonos que esa realidad “era reconocida e informada cuando nosotros éramos conscientes que los chicos estaban inmersos en redes mafiosas”.

“Nosotros detectamos en varias ocasiones, que cuando se fugaban ellos volvían con dinero, porque se guardan el dinero entre ellos. Los que tienen documentación,reciben dinero a través de Western Union y muchos de ellos aprovechan la documentación de otros para que le manden dinero bajo el nombre de los docuementos”, señala.

La exdirectora: “Después también la realidad es que muchos de ellos están inmersos en redes que trafican con drogas y prostitución y son unas fuentes de ingresos rápida, preocupante, pero conocida por la propia administración y por la Fiscalía de Menores”.

“SI HAY UN MENOR FUGADO SE PONE EN CONOCIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN”

La exdirectora del centro de menores de Guiniguada destaca que desde que un menor se fuga, el procedimiento administrativo está claro y las directrices son claras. “Nosotros tenemos la obligación de ponerlo en conocimiento tanto de la administración como de la Fiscalía de Menores, que ya eso es un trámite que hace la propia Policía cuando nosotros ponemos denuncia por fuga, cuando un menor se ha ausentado”.

“Ellos en el ámbito de protección no le llaman fuga, le llaman ausencia voluntaria, pero también es conocido que cuando esos chicos se fugaban se quedan en pisos pateras, gestionados por mayores de edad. Yo le voy a poner un ejemplo de un caso, de un chico, que fue bastante conocido por la administración”,

María Ángeles Barroso: “Este chico acabó en Sevilla, que además salió del puerto, no del aeropuerto y nosotros nos llevamos las manos a la cabeza porque ahí fue donde pudimos detectar, que se estaba gestando algo sin conocimiento de la administración. Pero una vez que se tiene conocimiento se tienen que poner en marcha todos los recursos: los judiciales, policiales y administrativos”.

“Esto es desgastante porque no tenemos herramientas para intervenir sobre ellos, tan solo podemos informar sobre ello. Además, si el chico se fuga mil veces y reingresa mil veces, viene con un discurso de las propias mafias e intoxica al resto de menores”, según cuenta en COPE Canarias.

SI UN CHICO SE FUGA DURANTE MÁS DOS MESES ES SUSTITUÍDO POR OTRO

Esta exdirectora se queja de que todavía hay muchos chicos que habitan en centros de menores que todavía no se sabe su edad exacta,ya que no les han hecho la prueba para determinar su edad.

“Tenemos a muchos menores en estos centros que no se les ha hecho la prueba de la determinación de la edad y son adultos. el objetivo de estas personas es dar el salto a Península y salir de Canarias. Es allí en Península donde tiene redes de apoyo, y cuando ellos cumplen la mayoría de edad como ellos saben que dejan de estar bajo la tutela administrativa de la Comunidad Autónoma y son conscientes que van a tener que afrontar una situación legal y administrativa ellos se apoyan por estas redes, unas mafias que son conscientes”.

Además señala un problema que se encontró cuando trabajo en esos centros de menores: “En la administración, si un chico está fugado durante dos meses, ese chico causa baja administrativa del centro y esa plaza puede ser ocupada por otro menor”.

Y nos relata un caso concreto: “Si el chico desaparece, como me pasó a mi, ese chico es trasladado a otro centro. Lo que me pasó a mi, es que si ese chico llevaba tres meses fugados y la plaza que tenía este chico fue ocupada por otro menor que trasladaron de otro centro y no sabía que hacer con el. Yo tenía que comunicarlo y lo pasarían a otro recurso”.

Alaba la labor de la Policía Nacional y señala que “a los menores fugados no se les busca activamente, pero si hay agentes que si los ve por ahí, los suele identificar y los retorna a sus centros. Pero la administración no, porque se quedan en un limbo administrativo”.

Concluye destacando que “es verdad, que cuando cumplen la mayoría de edad, se resuelve el desamparo y la administración deja de ser responsable de ese menor. Además, como no hay pisos de emancipación suficiente, las mafias son conscientes por lo que se agarran y se apoyan en esos factores de riesgos que está generando el propio sistema”.