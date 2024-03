El director comercial de LIVVO Hotels Group reconoce que el turista alemán invierte en calidad

El turismo alemán juega un papel fundamental en la industria hotelera de Canarias, siendo una de las principales fuentes de ingresos para muchos establecimientos, según los últimos índices, el mercado germano supone el 18 % de la facturación turística de Canarias y el 16 % del total de visitantes extranjeros a las islas, no obstante también se contempla una bajada del turista alemán a canarias cifrado en un 3,8 el año pasado en comparación al anterior, no obstante en los primeros meses de 2024 se ha visto un repunte del 11% alemanes.

Sin embargo, todavía existen viajeros exigentes y amantes del sol, los turistas alemanes encuentran en las Islas Canarias el destino perfecto para sus vacaciones. Los hoteles locales han adaptado sus servicios para satisfacer las preferencias y expectativas de este mercado, ofreciendo desde alojamientos de lujo hasta opciones más económicas, junto con una variedad de actividades y entretenimiento que van desde excursiones por la naturaleza hasta experiencias gastronómicas.

"Al turista alemán no le importa pagar más si el servicio lo merece"

Por Herrera en COPE Canarias pasó el director comercial del Grupo LIVVO, Pablo Guillén Archambault, quien destacó que el turista alemán “es de los más estables del mercado y vital para cualquier cadena hotelera que requiere de buena comercialización, es un cliente fiel y no es tan sensible al precio sino al producto por el que paga”. Esto no quiere decir, añade que “son más exigentes, sino que reconoce que lo que paga tiene un precio y está dispuesto a hacerlo si el servicio lo merece”.

En cuanto a las previsiones, se muestra optimista “ya notamos un incremento notable a finales de año y enero y febrero irán igual de bien, son meses fabulosos y estamos en índices prepandemia”, también apunta que existe una diferencia notable entre el cliente que elige la turoperación para planificar sus vacaciones y aquellos que lo hacen a través de herramientas telemáticas: “el perfil del cliente on line es más corto en el tiempo en comparación al de la turoperación que las planifica con más tiempo y, por tanto, amplían más sus vacaciones".

Canario conoce tu tierra con el grupo LIVVO

Bromea asegurando que el reto del grupo es “ponerlos a todos en fila para que vayan entrando uno a uno.” Resalta la época de bonanza que está viviendo el sector en los últimos meses, no obstante, no se muestra muy partidario de supeditar el futuro turístico con cantidad, “es importante resaltar que no hay que luchar tanto por medir el éxito turístico con más turistas, sino que estos sean de mayor calidad.”

El grupo LIVVO combina la calidad de servicios con infraestructuras de primera calidad cuidando cada detalle y con una gastronomía muy reconocida, “nos esforzamos mucho en dar servicios a los clientes en todas las islas, cierto que en Tenerife queremos crecer más, pero en la provincia de Las Palmas estamos muy bien asentados con varios hoteles en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, el eslogan canario conoce tu tierra se puede hacer con el grupo LIVVO”.

En resumen, la llegada constante de turistas alemanes no solo impulsa la ocupación hotelera, sino que también contribuye a la economía local a través del gasto en restaurantes, tiendas y actividades recreativas. El turismo alemán es un componente vital para la prosperidad de los hoteles en Canarias, fortaleciendo su posición como destino turístico de clase mundial.