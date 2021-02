Denuncian el retraso en la rehabilitación de 45 bloques de viviendas de la Vega de San José

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Lidia Cáceres, ha visitado este jueves las obras de rehabilitación de los 45 bloques de viviendas situados en la Vega de San José, así como la instalación de ascensores en varios de esos edificios y ha constatado de primera mano y tras dialogar con los vecinos, “el retraso considerable de una rehabilitación que se tendría que haber finalizado en el verano del año pasado”, y del que, sin embargo, “el alcalde, Augusto Hidalgo, sigue sacando rédito político a base de visitas y fotos, ya que hoy ha ido por tercera vez en un año y la obra sigue sin avanzar”.

Cáceres ha compartido “las necesidades del día a día” de los vecinos de la Vega de San José, que se quejan de “la suciedad de las calles, del abandono de algunas zonas ajardinadas o de la inseguridad”, además de “los retrasos de las obras que se iniciaron en enero de 2020 y que siguen sin concluir”. “Se puede llegar a entender un ligero retraso como consecuencia de la pandemia, que ha afectado a todos los sectores productivos, pero no nos parece ético que traten de arrancar una foto más para su particular campaña de publicidad y propaganda cuando no hay nada de lo que presumir, más bien de lo que avergonzarse”, ha señalado.

“Nuestro trabajo es desenmascarar esta política propagandística, destapar tanto proyecto rimbombante y los manifiestos tramposos”, así como “las simples declaraciones de intenciones que tratan de colar con sus intensas campañas publicitarias, muy bien pagadas, por cierto, pero tras las que no hay nada”, ha asegurado la portavoz municipal de la formación naranja.

Lidia Cáceres ha afirmado además que “este es el camino elegido por el tripartito, el de la política mediocre”, y ha añadido que “detrás de la foto, después de sacar la chequera, solo hay cartón piedra, infografías pagadas a precio de oro y nada más”.

Por último, ha insistido en que “lo que se le pide a un gobierno municipal es acción, que se terminen las obras, que se incentive la inversión y que los ciudadanos puedan disfrutar de viviendas dignas”. En definitiva, que “se pase de una vez de los anuncios publicitarios y de las notas de prensa a los hechos”. Y ha recalcado que “nuestra labor opositora no es otra que exigir resultados y fiscalizar la gestión de quien gobierna, y eso haremos desde Ciudadanos”.