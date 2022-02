Denuncian las precarias condiciones del Insular: "Esto es indignante. Somos cachos de carne"

Una paciente ha grabado un vídeo denunciando las condiciones en las que tienen ingresados a los usuarios en la planta 7 del hospital Insular de Gran Canaria. Critica que las instalaciones se han quedado obsoletas y que no hay recursos suficientes para atenderlos con “calidad”.

Esta mujer ha grabado unas imágenes desde dentro de su habitación a pesar de tener muchas dudas de hacerlo. “Tenía dudas de hacer este vídeo, pero he hablado con personal de aquí y lo he hecho”.

Relata como la ingresaron por primera vez el miércoles pasado por un brote de Crohn. Asegura que “en primer lugar fue a urgencias del centro de salud y tras evaluarla la mandaron al hospital Insular”.

Tras hacerle varias pruebas decidieron ingresarla, pero su sorpresa fue que la prueba del PCR (obligatoria en el ingreso de cualquier paciente) detectó que era positiva en covid.

Estoy en el materno infantil. Yo bien del hospital, porque tengo el Crohn y me estaba dando un brote. Fui a urgencias al centro de salud y me dijeron que no podrían hacer nada y me tenían que mandar al hospital Insular.

Vine al Insular el miércoles por la mañana, tras hacerme varias pruebas pues el médico decidió que tenían que ingresarme porque estaba con el brote y tenía inflamado.

“Cuando te ingresan te hacen una PCR, con la mala suerte que yo tuve el covid a principio de enero. Después de eso apenas he salido, me dieron el alta, me hice antígenos en casa, porque tengo un hijo adolescente y siempre el antígeno que me he hecho ha salido negativo, pero la PCR fue positiva aquí en el hospital. El problema es que, por el protocolo, es ponerme en la zona covid”.

La mujer denuncia que una vez que ha sido ingresada en dicha planta empieza “el calvario. Me han puesto en la planta 7 del insular. Como ves, esta es la situación que vivimos no solo los trabajadores que no tienen medios para trabajar, sino los pacientes que estamos ingresados. Esto es indignante. Hoy no me iban a dar de comer porque no había bandejas para mi. No hay comida suficiente. Es fuerte, fortísimo. Ahí no queda todo”.

La paciente se mueve por la habitación y muestra las instalaciones y la habitación en la que le han puesto. “Quiero enseñarles las condiciones en las que estamos. Esta es la habitación (se ve paredes descorchada, pintura levantada etc.). Además, el baño da pena, esto es ya horrible, ¿vale? .

La mujer prosigue: “Este es el plato de ducha, todo oxidado, hecho una auténtica mierda. Este es el baño, lo pueden ver... los pisos como están. Da mucha vergüenza, todo echo una porquería. A mí se me rompió la cama ayer, se me quedó así, doblada y me he tenido que dormir así porque nadie ha venido a arreglarlo, ni piensan hacerlo”.

Concluye diciendo: “Yo lo denuncio porque estoy consciente, puedo exigir y puedo decirlo. Pero aquí hay mucha gente mayor, que no puede hacerlo. ¿Qué coño están haciendo con todos los impuestos, seguros sociales qué pagamos? No hay dinero. No hay suficientes empleados. Están trabajando y doblando turnos. Por favor, hay que enterarse de lo que está pasando aquí”.