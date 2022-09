Una mujer denuncia que el trato que recibió en urgencias y en cuidados paliativos del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín su hermano, días antes de fallecer, fue “un horror”.

Telva Mendaño ha relatado en COPE Gran Canaria la odisea que pasaron junto a sus padres y su hermano días antes de que su hermano falleciera de cáncer cerebral. La semana pasada su hermano Carlos, dejaba este mundo y lo hacía según sus familiares “agonizando de dolor” por un error médico que le causó una infección de riñon.

Telva Meldaño, la hermana de este paciente de cáncer nos cuenta que después de pasar una quimioterapia, la radioterapia y de que le quitaran parte del tumor, días después su hermano empeoró.

Relata que en casa empezó a “encontrarse muy mal, vomitando y sin fuerzas” por lo que llamaron a una ambulancia y “ahí empezó el horror”. Lo llevaron a urgencias, “estuvo toda la mañana y al mediodía le llamaron a mi madre para darle el alta a mi hermano, a pesar de que no se encontrara bien”.

“Mi madre discutió muchísimo con los auxiliares, porque su hermano estaba cayéndose y el médico le respondió que si quería que estuviese en urgencias le dejarían en un pasillo. Tras esas palabras automáticamente yo me presenté en urgencias y recogí a mi hermano que estaba cayéndose de la silla de ruedas. No podíamos meterlo ni en el coche, en la misma rotonda del hospital el empezó a convulsionar, di la vuelta y lo llevé otra vez a urgencias. Le dije al celador que cómo me dejaban a mi hermano así y me respondió: Bienvenido al hospital”, añade.

Telva Mendaño cuenta que como tuvieron que volver a urgencias porque su hermano “se encontraba muy mal”, se le ocurrió subir a la planta de oncología y radioterapia par contarle a los médicos lo que estaba ocurriendo.

Telva: “Yo no salía de mi asombro y subí a radioterapia y oncología porque mi hermano era paciente de ellos y les conté lo que había pasado. Les dije que nos habían dado el alta en urgencias y nos dijeron que cómo era eso posible, ya que estaban esperando por nosotros y que llevaban toda la mañana diciéndoles que les subieran a planta que era paciente nuestro.”

“Automáticamente le hacen un escáner, con sus médicos radiólogos y nos dan la mala noticia de que a mi hermano se le había reproducido el cáncer ya pesar del tratamiento y que le quedan días. De ahí lo pasan a aislados, y esa misma noche lo pasan a la cuarta, y de la cuarta a cuidados paliativos. Transcurren 48 horas y mi hermano empieza a agonizar estando consciente”, señala.

"OLVIDARON PONERLE UNA SONDA Y LE PROVOCÁRON UNA INFECCIÓN EN EL RIÑON"

Acusa directamente a algunos médicos, enfermeras y sollozando apunta: “Tengo que decirlo, consciente en paliativos y sedado muy poco. Mi hermano diciendo que quería ir al baño y estaba con su pañal pero no podía hacer pis y yo no sabía lo que era esa dichosa sonda. Y esa enfermeras no le sondaron a mi hermano y le generaron una infección porque no podía ir al baño. Sé que le generaron una infección porque no lo sondaron y la médico al día siguiente me dijo: Lo siento pero no la habían sondado y que tiene dolor porque había aguantado mucho tiempo”.

“Ellos mismos reconocieron el error. Estuvo 48 horas porque tiene mucho dolor y aguantó mucho sin ir al baño. Le sacaron más de litro y medio de orín, por lo que mi hermano agonizaba cuando le pusieron la sonda. Eso no queda ahí, porque mi hermano como estaba consciente se tocaba sus partes porque le dolía. Yo miraba la bolsa y veía el orín era marrón con sedimentos y nos dijeron que probablemente podría haber sido porque se le estaba parando el riñón”, según relata.

Telva: “Yo le contesté que si se le paraba el riñón no le salía el orín y que le pusieran un antibiótico para que le pararan la infección, a lo que el médico le respondió que: “El antibiótico no le iba a curar el cáncer”.

“Si a mi hermano se le hubiese parado el riñón por culpa del cáncer cerebral no estaría hablando públicamente, pero es que eso fue por culpa de un error médico que no le sondaron. Eso no fue por culpa del cáncer, eso fue por culpa de una enfermera que no supo hacer su trabajo y le provocó muchísimo dolor y una infección”, añade.

Además, esta mujer cuenta que los últimos días cuando su hermano se encontraba mejor, el pedía agua, pero que le insistieron en que no podían darle una gasa mojada porque se le podrían encharcar los pulmones. “Cuando vieron a mi madre con el vaso de agua, había una psicóloga que nos acusó de que íbamos a ahogarlo y nos echaron de la habitación como si fuésemos delincuentes, como si fuésemos a matar a mi hermano”.

“CUENTO MI HISTORIA PARA QUE NO VUELVA A PASAR”

Telva Mendaño señala que ella cuenta esta “horrible historia, porque de alguna manera u otra, todos vamos a acabar en el Negrín o en el Insular. Porque no hay más hospitales y en la privada no hay medio paliativos y todos vamos a acabar ahí. Yo estoy cagada de miedo de salir de mi casa y que me pase algo y acabar en el Negrín. No hay del todo de profesionales, hay un 50 % de profesionales y un 50 % de no profesionales”.

Nos da otros ejemplos de la estancia de su hermano y del trato que recibieron: “También en una ocasión cuando lo fueron a bañar le dejaron el brazo por debajo y se le quedado violeta y allí pasa una tarde entera y nadie pasa a vigilar. ¿Qué pasa que cuando te vas morir no te ponen paracetamol? Es muy fuerte o que hemos pasado”, añade.

Concluye destanado que “lo único que pido, es que se pongan los puntos sobre las ies en el hospital, que la gente sea más empática, que las hay, peor que en paliativos y en urgencias son departamentos que deberían estar llenos de sensibilidad, pero en un hospital deberían hacer un cribado, porque hay gente que disfruta haciendo daño y no lo entiendo”.