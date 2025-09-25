De las croquetas al burrito XXL: el hombre que compite contra su propio estómago

Después de haberse tragado 200 croquetas en un reto que juró no repetir jamás, Manuel Rodríguez se prepara ahora para otro desafío que pone a prueba no solo su estómago, sino también su resistencia mental: un burrito de 4,7 kilos y un metro y medio de longitud, considerado el más pesado de España.

“Dije que nunca más volvería a hacerlo, pero ya se sabe: nunca digas nunca jamás”, reconoce entre risas este vecino de Las Palmas de Gran Canaria en los micrófonos de Herrera en COPE Gran Canaria que se ha hecho popular en redes por su capacidad para enfrentarse a pruebas extremas.

De las croquetas al burrito gigante

Rodríguez ya había probado el burrito en un reto anterior, pero se quedó a las puertas de lograrlo: apenas 200 gramos le impidieron terminar la hazaña. “No fui preparado, incluso la noche anterior me había comido unos kebabs. Así no se puede”, recuerda.

En esta ocasión, asegura que ha aprendido la lección y que la preparación es clave:“Cuando pasas de 4 kilos, cada 100 gramos se notan. De 4,7 a 5 es un mundo”. Una preparación a base de sandías

El “entrenamiento” de Rodríguez no se parece al de un deportista convencional. Su técnica para dilatar el estómago consiste en ingerir grandes cantidades de sandía:“El domingo ya me comí una sandía de 7 kilos, y mañana intentaré una de 10. Si entran 10 kilos de sandía, el burrito tiene que entrar”. Además, combina este régimen con proteínas para mantener los nutrientes necesarios hasta el día del reto.

El burrito más largo que su abuela

El burrito que debe afrontar no solo impresiona por el peso, sino también por la preparación: nueve tortillas de trigo de 30 centímetros, rellenas de carne en salsa, pollo mechado, verduras, papas fritas, salsas y una desmesurada cantidad de arroz.

“Con todo el arroz que llevaba podías hacer una paella para tres”, bromea Rodríguez. Para esta nueva edición, los organizadores han decidido reducir la cantidad de arroz y equilibrar con verduras y carnes más jugosas, lo que lo hará “un poco más fácil de pasar”, aunque sin reducir el peso total.

La magnitud del reto queda clara en una de sus comparaciones más virales: “Puse la tabla con el burrito al lado de mi abuela y era más grande que ella”.

Un reto con sabor a récord

El desafío se desarrollará este viernes 26 de septiembre, en un local Tex-Mex de Gran Canaria y, si lo consigue, Rodríguez podrá presumir de superar el reto gastronómico más pesado del país.

“Ya me comí el equivalente a un bebé con cuatro kilos. Ahora voy a por el burrito, pero tranquilos: no pienso comerme una abuela”, ironiza.

Sea cual sea el resultado, el “retador canario” ya ha vuelto a dejar claro que lo suyo no es rendirse. Y, por lo visto, tampoco dejar de sorprender con desafíos cada vez más descomunales.