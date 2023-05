COPE más Gran Canaria organiza el primer debate de los candidatos al cabildo insular

Hoy ha comenzado la campaña electoral para el próximo 28 de mayo. Los partidos políticos ya han colocado sus pancartas en las calles con el objetivo de que los ciudadanos conozcan sus propuestas y su candidatura. Por este motivo, 'La mañana de COPE más Gran Canaria' ha acogido el primer debate electoral de los candidatos al cabildo de Gran Canaria en el Real Club Náutico de Gran Canaria.

Santi Morollón, director de informativos de COPE Canarias, ha sido el encargado de moderar el debate que comenzaba a las 11 de la mañana. Los siete candidatos a la presidencia del cabildo insular han expuesto su proyecto y han defendido durante más de una hora su candidatura para los próximos comicios. Los aspirantes han defendido su candidatura en diferentes bloques temas tan importantes como las líneas principales de su proyecto, turismo y economía, políticas sociales y empleo, sector primario, vivienda y energías renovables.

El actual presidente del ejecutivo insular y candidato por Nueva Canarias, Antonio Morales asegura que gracias a su gestión “Gran Canaria es líder en la generación de empleo, en la creación de camas sociosanitarias, en el sector audiovisual y en las energías renovables”. Espera revalidar su cargo para seguir afrontando sus proyectos.

Los diferentes candidatos han presentado su plan y han defendido sus propuestas para el 28 de mayo. Uno de los puntos que más controversia ha suscitado entre los candidatos ha sido el de la vivienda. El candidato socialista, Augusto Hidalgo, señala que si sale elegido “se compromete a ofrecer vivienda social por 250 euros, como ya ha hecho durante su mandato como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria”. Mientras, el candidato del Partido Popular, Miguel Jorge, ha señalado que “hay que cambiar las políticas en este aspecto porque no se dado acceso a ellas a las personas más vulnerables de la isla”.

Otro de los puntos más polémicos ha sido el de la sanidad. La candidata de Coalición Canaria al cabildo, María Fernández, ha recordado que “actualmente hay 400 mayores viviendo en los hospitales de la isla y que hay muchas personas esperando por una plaza sociosanitaria, sin que se haya hecho nada al respecto” Le contestaba Antonio Morales, defendiendo que “ahora mismo hay tan solo 80 personas en Gran Canaria. Este problema está mucho más intensificado en Tenerife, por culpa en parte del gobierno nacionalista que gobernaba en legislaturas anteriores”.

También se ha puesto sobre la mesa la ecotasa, si se debe implantar o no. La mayoría de los partidos, menos el Partido Popular es partidario de que se implante en la isla, porque otras Comunidades Autónomas lo tienen y no ha supuesto un perjuicio en su economía, ni en la llegada de turistas. El candidato de Sí Podemos, Antonio Pérez, señala que “esa es la línea por la que tiene que pasar el turismo en la isla, ya que se ha constatado que no supone un problema para la llegada de turistas. También ha recordado la importancia de “modificar el modelo actual turístico”.

Desde Unidos por Gran Canaria, Ángeles Bautista, la segunda en la lista, ha destacado “la importancia de que esta isla sea un referente turístico de todo el archipiélago. Considera que se debe insistir en seguir fomentando la marca Gran Canaria para crear nuevos puestos de trabajo y mejorar la economía. Cree que ellos son el cambio que necesitan la isla”

Desde Ciudadanos su candidato, Vicente Mena, considera que “es importante comprometerse para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, generar empleo y mejorar infraestructuras de la isla. Su proyecto se sustenta en tres pilares: inclusión social, económico y la sostenibilidad”.