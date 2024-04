Canarias siempre ha sido un destino turístico para millones de distantes de todo el mundo gracias a su incomparable belleza natural y su clima privilegiado, esto ha generado un crecimiento exponencial en la industria turística que genera un desafío para las corporaciones que en cumplimiento de su obligación deben crear recursos no solo para los visitantes, también para los locales.

La masificación turística está en la palestra debido al crecimiento que se ha experimentado después de la covid, se estima que este año, la tendencia es superar todos los récord de llegada contabilizada en 2017, cuando visitaron el archipiélago casi 17 millones de turistas.

El próximo 20 de abril está convocada una manifestación en contra del modelo de crecimiento económico que según los convocantes está basado en el turismo de masas que “depreda” las zonas protegidas, recursos hídricos y estimula el colapso en el mercado de alquiler.

"En Canarias no hay turismofobia, hay turismofilia"

Por Herrera en COPE Gran Canaria pasó uno de la organización de la movilización, Enrique Reina, historiador y miembro del colectivo medioambiental Anecre, advierte que tildarles de turismobicos “es una estrategia de los que nos gobiernan para no sentirse señalados”, además cree que si hay que hablar de la turismofobia, “también habría que hacerlo de la turismofilia”, aduciendo a los colectivos y personas individuales que consideran que hay que sobreproteger el sector porque es lo que nos da de comer, ante esta afirmación, reconoce que “el turismo deja mucho dinero”, pero se pregunta porque en el archipiélago “la pobreza sigue subiendo”.

Reina ve en la posición que tienen muchas administraciones “un cambio de postura” que a su juicio es contradictoria “porque mientras en el Cabildo de Gran Canaria se habla de que no hay que contar turistas, ellos han ampliado el número de camas en el Plan Insular de Ordenación del Territorio con todos los grupos votando a favor”, le llama la atención como es posible que ahora el PSOE plantee una PNL para aprobar una tasa turística “si cuando gobernaron ellos no hicieron nada”. Cree que siendo importante la actitud de los grupos políticos tras la manifestación, “lo más importante es lo que hagamos nosotros,” asegurando que después de la concentración es necesario seguir insistiendo y no terminar con las protestas.

"Es un absurdo pensar que el problema es el turista"

El inconveniente desde su punto de vista no es el turista, “sería absurdo pensar que el problema es el turista”, fija su mirada hacia el modelo que se ha creado “no podemos tener una llegada de turistas ilimitadas ni construir infinitamente, como si Canarias fuera Rusia” advirtiendo que “esto no solo va por los hoteles también por el modelo de vivienda vacacional” que según expone genera que “Canarias reciba más turistas que Brasil o Australia”. Asegura que el turismo no reparte la riqueza “se lo llevan unos pocos”, y genera distorsiones laborales aduciendo a las Kellys “pregunta a Marcia (presidenta del colectivo en Gran Canaria) y verás que está muy afectada.” Por lo que pide revisar el modelo económico y aprobar propuestas que estimulen la economía en otros sectores.

Sea como sea, Canarias se encuentra ante una encrucijada crucial en la historia turística, la masificación plantea desafíos significativos, pero también ofrece la oportunidad de repensar en el modelo de desarrollo y apostar por un turismo más responsable y respetuosos con el entorno. En dicha encrucijada el destino Islas Canarias como nuestro paraíso insular está en juego.