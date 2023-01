Conmoción por el fallecimiento de Alexis Ravelo: "Era un escritor y un ser humano irrepetible"

Tras conocer la noticia del repentino fallecimiento del escritor Alexis Ravelo son innumerables las muestras de cariño que han recibido los familiares y amigos. Además, son muchas personas públicas que se han mostrado consternados por esta triste noticia y han resaltado en las redes sociales la figura del grancanario como uno de los impulsores del universo literario del archipiélago.

En COPE Gran Canaria son muchos también los que han querido homenajearlo y recordarlo como “lo que era, un escritor y ser humano irrepetible”. José Luis Correa, profesor de Didácticas especiales de ULPGC y escritor asegura que sigue sin creérselo. “llevo una hora y pico, me enteré por Emilio González Déniz y todavía no me lo creo, Estoy asumiendo todo esto, porque no me lo puedo creer. Ha sido un golpe devastador, ha sido un palo enorme”.

Sobre el legado que ha dejado dice José Luis Correa que le resulta “muy difícil no destacar algo de el. Era un hombre increíble y, sobre todo tenía mucha pasión y entrega a la literatura. Era el único de nosotros que era escritor a tiempo completo porque esa era su vida., Era sobre todo una forma de ser, que nos unía a todos, el que siempre estaba dispuesto a estar contigo, aprendíamos un montón cada vez que nos juntábamos. Era mi maestro de lecturas, y descubríamos nuevas voces gracias a el”.

José Luis Correa: “Llegaba a cualquier sitio y todo el mundo lo conocía, enseguida lo saludaban, era un auténtico fuera de serie. Era un escritor con un talento fuera de serie. Es más cuando estabas leyendo a Alexis siempre era como si lo estuvieses oyendo. Es muy difícil desligar al escritor de la persona”.

Asegura que le da mucha rabia que esto haya ocurrido de esta manera porque todavía “había una gran cantidad de cosas que le faltaban por escribir. Como lector egoístamente hablando nos hemos perdido muchas cosas. Era un hombre que le daba muchos palos, porque sí hacía una novela negra, pero también te escribía una novela infantil y se quedaba tan pacho, o luego te hacía un guión par aun programa. Te da mucha rabia, por todo lo que nos hemos perdido de el”.

La poeta Elsa López, también relata en COPE Gran Canaria que “sigue sin creerse que esto haya pasado. En estos casos no hay palabras para explicar lo que uno siente. Estamos todos, el mundo de la literatura y el de la no literatura muy consternados porque decir Alexis es decir cariño, generosidad.... Siempre te daba un abrazo para sacarte adelante cunado tenías un problema”.

Elsa López: “A mi me gustaría resaltar lo que Alexis era como persona, tan entrañable, tan auténtico, tan de verdad que te hacía reír en los momentos más confusos. El llegaba con una broma, y ese abrazo que te daba físicamente cuanto tu necesitabas ese calor. Es un mal momento para todos, pero quiero decir eso de el.

ELSA LÓPEZ: “ES UNA PERSONA Y ESCRITOR IRREPETIBLE”

La poeta grancanaria Elsa López, que lo conocía muy bien, asegura que “era un escritor y un ser un ser humano irrepetible. Es imposible encontrar otro Alexis Ravelo, y la prueba está en que la gente le quería porque era auténtico y lo leían por lo mismo”.

Asegura que desde el momento en el que conocieron esta triste noticia, se les ha quedado “una sensación de dolor y rabia”.

En el caso de Elsa López, ella se describe como una persona parca y aseguraba que Alexis le daba la confianza suficiente para abrirse en canal “Es una persona irrepetible. Cuando eres, tímido o más bien parca, cuando estabas con el te abrías a muchas posibilidades, te reías y te daba la confianza de relajarte. A veces no hacía falta contarle las cosas, porque el te miraba y te decía: ¿qué te pasa? ¿Estás enfadada o triste?.

“Hablar de Alexis como escritor no puedes desligarlo de su persona, porque cuando el escribía era así, atento fuerte y claro que tenía ese talento. Ese talento que le llevó a que fuese clave tanto su difusión fuera de las islas, como en todo el mundo. Hacía maravillas con sus libros. Yo he sido seguidora del Alexis escritor y con el empecé a coger rumbo”, añade.

Coincide con su compañero José Luis Correa, con que Alexis Ravelo se expresaba en sus libros al igual que cara a cara, es decir con mucha naturalidad. “Cuando contaba cosas que le acaban de pasar, una anécdota, cuando luego lo leías en los libros puedes escuchar su voz, porque tiene esa capacidad de transmitirlo. Escribía porque era algo innato, y ahí la literatura era un hecho real, que le salía de las tripas. A parte de que tenía un léxico cercano porque era una persona que hablaba de manera natural”.

“Era un gran observador, por eso escribía así porque observaba el entorno e investigaba con la mirada y miraba con detenimiento las cosas que nos rodeaban. Además, el se ponía muy rabioso con las mentiras. Le molestaba la hipocresía, le molestaba cuando encontraba alguien que le estaba mintiendo o que soslayaba a la verdad porque el era directo. El no tenía enemigos que se enfrentaran a el porque no era posible, porque cuando te ibas a enfadar te soltaba una cosa que te hacía reír”, concluye.