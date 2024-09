Clara, la imagen de la fuga de cerebros de Canarias: “En Alemania, estudiar en una universidad te cuesta 400 euros”

Crear talento para que los disfruten en el exterior. Canarias es un diamante en cuanto a futuro que, muchas veces, no sabemos aprovechar. Cerca de 28 mil canarios y canarias están repartidos por toda Europa desplegando todas sus capacidades laborales debido a los bajos salarios del archipiélago.

En Herrera en COPE Canarias hemos hablado con una de ellas. Clara Vázquez, grancanaria de nacimiento, es ingeniera y trabaja desde hace nueve años como investigadora y está terminando un doctorado en la Universidad de Heidelberg, en Alemania.

Clara nos cuenta que eligió Alemania, para vivir y formar su carrera profesional, porque la investigación científica es muy importantes y es uno de los países europeos donde la ciencia da un mayor porcentaje a su producto interior bruto. “Eso ya se ve en las universidades, por sus infraestructuras y las oportunidades que nos dan a los jóvenes, ya que es muy barato estudiar aquí”

“Te cuesta 400 euros al año, hagas una asignatura, hagas 20 o las que quieras. Entonces, ese tipo de facilidades, esas oportunidades que se dan a los jóvenes que quieren estudiar, me gusta mucho porque veo que el sacrificio que yo pongo en lo que estudio y da sus frutos”, añade

Además, destaca que mientras estudias siempre pudo trabajar como becaria y encima “me pagan unos 300 euros al mes, por lo que mientras estudiaba ganaba experiencia académica. Todas esas oportunidades no las tienes en España, de hecho, desgraciadamente en nuestro país no se valora tanto ese esfuerzo y sacrificio”

Allí es una profesional muy bien considerada. Clara nos ha explicado que, en Alemania, la investigación se ve como una inversión a futuro y se apuesta muy fuerte por ello.

“Alemania sí que tiene la ciencia muy presente. Sabe que todo lo que uno invierte en ciencia, en educación y en investigación, va a ser algo que en el futuro te lo devuelva”, expone.

LOS DIRIGENTES POLÍTICOS NUNCA NOS HAN PRIORIZADO

Clara nos contaba que nadie se acuerda de ellos, excepto sus familias. Que todos los canarios que conoce que se han ido a estudiar fuera, a ese país germano, "es gente fácil de tratar y bastantes currantes. Es una pena que no se valore el talento local... que lo hay, y es muy bueno".

“En España, a los jóvenes nunca se nos ha puesto en el lugar que merecemos, nunca hemos sido un problema que estemos en el primer plano. Siempre ha habido problemas mayores en Canaria, por ejemplo, cuando yo era adolescente: la crisis económica; ahora la crisis de inmigración. Por eso creo que los dirigentes políticos nunca nos priorizan a nosotros”, asegura.

Clara indica que es verdad que ha habido un aumento considerado de gente que se traslada a Europa a estudiar, pero que eso viene también procedido de lo que transmiten los dirigentes políticos cuando eres adolescente.

En su caso relata que ella se acuerda de Paulino Rivero, cuando era presidente del Gobierno de Canarias, diciendo a los jóvenes canarios que se marcharan fuera del país a estudiar. “Y quieras o no, tienes 15, 16, 17 años y eso te hace pensar, ¿no? Hasta el presidente canario nos dice que no vayamos".

"¿Eso qué significa? A mí eso me marcó mucho. Yo creo que al resto de jóvenes también y los que se quedan tienen unos contratos y unas condiciones precarias, que en el extranjero serían impensables, al menos en Alemania”, insiste.

LO QUE LE DIRÍA AL GOBIERNO DE CANARIAS

Clara Vázquez asegura que si tuviese la oportunidad de hablar con el presidente o al delegado del Gobierno de Canarias les expondría que tienen que cambiar la mentalidad sobre los jóvenes y el futuro. Es decir, darles la relevancia que merecen.

“Pues yo les diría que cambien el chip, que no se centren solo en el turismo, porque eso no nos va a dar a largo plazo de manera sostenible. No va a ser nuestra única fuente de suministro y tenemos unas oportunidades geográficas buenísimas: tenemos sol, viento, mar, podríamos ser perfectamente sostenibles a nivel energético.... Entonces yo le diría que reflexionasen un poco sobre lo que tenemos en Canarias y que apostasen por una investigación puntera”, destaca.

Además, cree que deben establecer lazos ambas universidades canarias, junto con los jóvenes que están fuera, creando colaboraciones, ofrecernos estancias, con el objetivo de crear sinergias y a atraer no solo a los estudiantes canarios que están fuera, sino a europeos que quieran investigar en nuestras islas.