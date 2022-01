Cirujanos en contra de las guardias en urgencias por la covid: “Más que ayudar vamos a entorpecer”

Los cirujanos del Hospital Insular de Gran Canaria están muy molestos con la medida adoptada por la dirección médica del hospital, en la que los médicos especializados deben hacer guardia en las urgencias por la presión asistencial que están sufriendo debido a la covid.

Es una medida polémica que se toma con la finalidad de aliviar la saturación en las urgencias por la covid. En COPE Canarias hemos hablado con un cirujano de dicho complejo que asegura que se trata de una medida “tomada a la desesperada. Somos médicos superespecializados en nuestra área y la experiencia que tiene un cirujano para tratar una urgencia general puede ser nula”.

“Es decir, para que nos hagamos una idea, según el plan que ha mandado la gerencia, en el día de hoy debería de haber un oftalmólogo haciendo guardias de una urgencia general: viendo una apendicitis, una fractura... o todo lo que entre por el servicio de urgencia”, aseveró.

Insiste en que no es que no quieran ayudar a sus compañeros de urgencias, sino que se trata de una medida que no va a paliar la situación, ya que “el servicio lleva maltratado al menos 5 años”

Cirujano: “No todo es covid, pero la sobrecarga asistencial por la covid es el motivo principal por la que se ha tomado esta situación. El servicio de urgencias lleva maltratado durante al menos 5 años. Lo han abandonado muchísimos médicos especialistas de urgencias del hospital Insular, en estos últimos 5 años por la presión asistencial y por el déficit crónico del personal”.

El médico especialista asegura que no solo va a perjudicar a los propios facultativos, sino a toda la población del sur de la isla. “No solo nos salpican a nosotros, sino a toda la población del sur de la isla. No solo no vamos a poderles operarles, porque hay que suspender la actividad asistencial de ese cirujano que esté en ese día y al día siguiente, saliente de guardia, sino que una persona va a acudir a urgencias a por una urgencia general y le va a atender un oftalmólogo, un otorrino o un cirujano especializado… Algo inaudito”.

MÁS DE 60 GUARDIAS MENSUALES

Según este médico especialista, estas guardias se sumarían a las que ya tienen en su servicio. Con lo cual su horario no cambiará y sufrirán una mayor carga de trabajo. Es decir, en su saliente de guardia, cuando tienen que descansar, no hay personal para cubrir las operaciones quirúrgicas y se tendrán que suspender algunas de esas actividades quirúrgicas.

“Nosotros tenemos un horario de 8 a 15 horas, más luego las cirugías de cada especialidad. Además de eso, tenemos las guardias localizadas o presenciales dependiendo de las guardias que nos toquen. Tenemos el mismo horario de cualquier personal: las guardias empezarían a las 3 de la tarde y terminaría a las 8 de la mañana. Con lo cual al día siguiente tienes que librar y se suspende la actividad quirúrgica”, añade.

Cirujano: “Los servicios quirúrgicos también están siendo maltratados por el déficit crónico de especialistas, ya que hay servicios que cuentan con 5 o 6 cirujanos para hacer entre 60 o 90 guardias mensuales. Es algo que la sanidad no está teniendo en cuenta, lo está haciendo de manera unilateral sin contar con los jefes del servicio”.

“La pregunta que nos hacemos muchos cirujanos es: ¿Qué va a pasar cuando la semana que viene, después de hacer estas primeras guardias, alguno de nosotros se infecta con covid?, ¿Quién va a cubrir esas guardias de sus servicios respectivos?, ¿Qué va a pasar con esas guardias localizadas o con presencia de un cirujano general o un traumatólogo?,¿Van a mandar los pacientes a otros hospitales?”.

Destaca que todas esas cuestiones “no se está teniendo en cuenta. En muchos servicios quirúrgicos no se libran las guardias para no suspender actividades quirúrgicas o para no suspender agendas de consultas externas o para no dejar de ver a pacientes ingresados. Eso tampoco se está teniendo en cuenta. No se tiene en cuenta el número de guardias que hace cada miembro del servicio, en algunos casos, 15 o 20 guardias mensuales de localización. Eso no se está teniendo en cuenta por parte de la dirección del centro”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“MÁS QUE AYUDAR, VAMOS A ENTORPECER SU TRABAJO”

Según este médico especialista hay muchos cirujanos que se han negado a hacer la guardia y otros sí que la van a hacer. En su caso, el “no se ve capacitado para tratar una urgencia general, y como yo, muchos cirujanos, que se niegan en rotundo. No es que no queramos ayudar a nuestros compañeros, sino que creemos que en vez de ayudar vamos a entorpecer”.

Asegura que lo que quieren es dar salida a las patologías quirúrgicas. Y apunta un dato: “El año pasado, por ejemplo, ha habido un exceso de patología no covid de más de un 20%, eso quiere decir que no hemos operado de cáncer de colon, ni de patologías neuroquirúrgicas, ni hemos tratado patologías de cualquier topo. Se han dejado de tratar, porque los hospitales han estado colapsados y estos pacientes que están llegando a urgencias se les está desestimando para hacerles una cirugía porque hemos llegado tarde. ¿Qué va a pasar si seguimos gestionando de esta pésima manera la actividad asistencial? o ¿qué va a pasar con todas esas patologías quirúrgicas?”.

Concluye que la solución pasa por “buscar médicos generales o especialistas en actividades generales, como medicina interna, cardiología, neumología todo lo relacionado con la medicina no general para poder tratar el coronavirus en las urgencias. Pero no usar a los especialistas superespecializados que llevan muchos años sin estar vinculados de la medicina general”.