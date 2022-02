El chófer apuñalado por un toxicómano: “Más vale tener un cáncer que un hijo metido en esa basura”

Julio Moreno, el chófer que fue apuñalado en la estación de guaguas de Gáldar en la madrugada del martes se encuentra en su casa después de haber recibido el alta. Se está recuperando favorablemente y a la espera de que pueda a incorporarse al trabajo cuanto antes.

En los micrófonos de COPE Gran Canaria ha relatado que se encuentra bien y que afortunadamente no pasó nada más. Nos cuenta que, en la madrugada del martes, un chico se acercó a la guagua mientras él se encontraba limpiando las ventanas y que le pidió dinero.

Julio Moreno: “Estaba en mi trabajo todos los días, limpiando, cuando llegó el cristiano este pidiéndome dinero. Le dije que me dejara tranquilo que estaba trabajando, me cabreé y le dije que se fuese”

"El hombre parecía que se iba a ir y de buenas a primeras, me dio una piña y claro, me tuve que defender y el señor, cuando yo lo tenía agarrado y en el suelo me dijo que él se iba y cuando le solté para que se fuera, pasó lo que pasó”, añade.

Julio Moreno asegura que le clavó una navaja en el costado izquierdo pero que ni siquiera le dio tiempo a verla. “Lo que entró dentro fueron 7 centímetros, ni más ni menos, pero fue un corte limpio. Eso no se lo deseo a nadie, eso sientes una cosa fría y desabría que te entra”.

“Yo sinceramente cuando pasó lo que pasó no sé a dónde fue el, porque si en aquel momento, él se hubiese quedado conmigo no sé lo que hubiese pasado finalmente. Yo pegué un par de gritos, y como estaba cerca del centro de salud por lo visto llegaron un médico y una enfermera. Aunque sinceramente no sé quien habló con la ambulancia, ni qué pasó”, aseveró.

Asegura que no perdió el conocimiento y que incluso en algunos momentos fue caminando al ambulatorio. “Lo único que pensé fue en sentarme ahí y según los médicos fue lo mejor que hice”.

JULIO MORENO ACEPTA EL PERDÓN DE LA MADRE DEL AGRESOR

El chófer de la guagua escuchó las declaraciones que daba la madre del joven toxicómano, Diana Palenzuela, en los micrófonos de COPE Gran Canaria donde pedía perdón a él y a su familia por el daño que había causado su hijo.

También escuchaba como la propia madre del agresor asegura que su hijo estaba perdido y que tenía que pagar por lo que había hecho. Julio Moreno reaccionaba con sorpresa ante esas palabras y asegura que tener un hijo toxicómano es “peor que tener un cáncer”.

Julio Moreno: “Yo tengo hijos también. ¿Qué le puedo decir yo a una madre que tiene a un hijo metido en esa vaina? Mire cuando un hijo se te mete en esa historia, vale más que tengas un cáncer que tengas un hijo metido en esa basura. Porque eso es lo último que le pueda pasar a su familia. Vale más tener un cáncer en una familia que tener eso”.

“Vamos a ver, no vas a dormir ni de noche, ni de día, porque eso es un sinvivir. ¿Qué se puede hacer ante un infeliz de esos? Me tocó a mí, vale, me apuñaló, pero, ¿qué le puedes decir a una madre que tiene un hijo en esa mierda? Me da hasta pena. Vamos a ver, es que eso no tiene solución. Eso va a ser un problema que va a tener esa familia, de noche de día y todos los días”, aseveró.

Julio Moreno: “Yo me quedo sin palabras con una cosa de esas. Es que unas cosas de esas no hay por donde cogerlo. Esa madre, ese padre, hermanos, tíos y demás familia tienen que estar desquiciados por el problema ese.

Concluye destacando que, aunque le tocara a él se recupera favorablemente. “Me tocó a mi, gracias a Dios que no me pasó nada, pero el que tiene que delimitar la responsabilidad es el juez, yo ahí ni entro y salgo. Yo estoy bien gracias a dios, y ahora que sea lo que dios quiera”.

Entrevista completa en COPE Gran Canaria:

Audio