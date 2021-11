CEAR reconoce que Canarias no está preparada para integrar a todos los menores no acompañados

La inmigración en Canarias es un goteo que no cesa, en lo que llevamos de año unas 17.000 personas han arribado a las costas de Archipiélago, aparte de lo preocupante que supone la entrada de subsaharianos a las islas, es alarmante en las condiciones en las que llega, tanto es así que en las últimas 24 horas han fallecido en el trayecto 10 personas, las últimas registradas el domingo cuando 8 muertos y ayer 2 más, las cifras son pavorosas porque hasta octubre unas 1.000 personas han pedido la vida en la llamada ruta canaria.

Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR Canarias, reconoce que este año se está viendo un número “exponencial” del número de fallecidos, pero también de desaparecidos: “sabemos que existe una patera que ha zozobrado cerca de las costas de Sáhara Occidental con 62 personas y a día de hoy no tenemos constancia de qué ha ocurrido con ella.”

El aumento de la actividad en todas las organizaciones no gubernamentales que auxilian a los inmigrantes, como la OIM, CEAR, Caminando Fronteras ha aumentado de una forma exagerada en la atención a los inmigrantes que llegan a Canarias, según el Lorenzo esto sólo se traduce en que “la ruta canaria es la más mortal del mundo.

Y por ello se espera más implicación de las autoridades gubernamentales que ven el problema de lejos y no alcanzan a entender la dimensión de la tragedia, el responsable de CEAR se lamenta de que desafortunadamente, las instituciones se acostumbran de que “las cosas sean así, y por ello sólo se establecen esfuerzos dirigidas a la emergencia y el rescate, hay que revelarse e introducir elementos más allá de un rescate o acogida e intentar avanzar en políticas migratorias más estructurales que eviten que la gente de juegue la vida de esta forma.”

Apostar por rutas migratorias legales y ordenadas, es lo que siempre han reclamado las instituciones que trabajan con los inmigrantes, sin embargo, la comunidad europea es incapaz de establecer un criterio claro basado en un dispositivo para ofrecer solución a aquellas personas que desean una vida mejor.

Las soluciones habitacionales para los inmigrantes están colapsados, en Canarias sólo contando los menores no acompañados suman más de 2.700, es la cifra más alta de la historia, Lorenzo pone el foco en las islas no capitalinas, Lanzarote y Fuerteventura han registrado un notable incremento de llegadas de pateras, según el especialista “de todas las llegadas a las islas en este año, el 40% han arribado a estas dos islas y no pueden generar espacios adecuados para la atención de las personas, se han superado la capacidad de previsión de las islas no capitalinas no sólo en Fuerteventura y Lanzarote, también en el hierro.”

A pesar de esta incremento de llegadas y la falta de espacio para atender a los inmigrantes, el ayuntamiento de Haría ha frenado un centro de inmigrantes para menores no acompañados por falta de autorización y procedimiento administrativo, al respecto, Lorenzo apunta que “falta pedagogía e información en positivo para conocer que el apoyo a los subsaharianos son necesarias, información más fluida y en positivo con la administración autonómica para tener más adecuación e implicación de las administraciones locales.

Lorenzo también se refirió a la manifestación que se generó este fin de semana en Tafira Alta, cientos de vecinos se movilizaron en contra de las situaciones de inseguridad ciudadana que está generando los menores no acompañados, hablan de ocupaciones, robos, pero sobre todo de una ausencia de políticas integradoras que permitan estar ocupados y no ociosos, según el portavoz de CEAR, “la política que se desarrolla en la política de personas tuteladas, no está en discusión, si existen problemas para integrar a estas personas porque no hay decreto que habilite el acceso a un centro educativo, y todo esto genera dificultades. Canarias no está preparada para acoger a un número tal alto de menores y por tanto no hay posibilidad de establecer políticas integradoras.”