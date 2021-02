Carolina, una camarera de piso temporal: viviendo con 400€ al mes, sin trabajo y sin ERTE

Las camareras de piso con contratos temporales son otro de los grupos de trabajadores afectados por la crisis propiciada por la pandemia del coronavirus. Carolina, nombre ficticio, es una de estas trabajadoras.

Fue despedida el 18 de marzo de 2020 ante la situación de pandemia y el cierre total del turismo. Sin embargo, al haber sido contratado por una Empresa de Trabajo Temporal, no tuvo derecho a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo.

Casi un año después, sigue sin encontrar empleo, dado que las graves restricciones tanto de España, como de los países emisores para frenar el coronavirus no permiten a los turistas viajar libremente, algo que se ha reflejado en grandes pérdidas en el sector y cierre de empresas.

Tampoco ha podido cobrar el Ingreso Mínimo Vital o la ayuda al alquiler puesta en marcha por la pandemia, ya que se toma como referencia la declaración de la Renta de 2019 cuando su situación económica era estable. “En 2019 trabajé todo el año y tuve buenos ingresos, pero ahora estoy en otra situación”.

Carolina y sus dos hijos tienen que subsistir con 430€ al mes. Además, uno de ellos se encuentra cursando estudios universitarios que tampoco saben cómo van a pagar. “Mi hijo mayor iba a dejar la universidad para buscar trabajo, pero le dije que, si no encuentro yo que tengo experiencia, cómo va a encontrar él”.

La afectada asegura que no ha podido renovar el contrato de alquiler de la vivienda en la que residen porque necesita un contrato y pagar los meses atrasados. “Con 430€ no me da para el alquiler y para comer”, asegura.

Sin embargo, no se trata de un caso particular, las compañeras de Carolina que también estaban contratadas de forma temporal se encuentran en la misma situación. “Algunas han pedido ayuda a familiares”, indica.

Las trabajadoras de este sector están esperanzadas ante el anuncio de que Reino Unido abrirá sus fronteras en verano. Las reservas ya se han disparado un 600% para la época estival, algo que ha animado a hoteleros y trabajadores relacionados con el turismo. “Necesitamos para comer, para pagar el alquiler y para que mis hijos sigan estudiando”, advierte Carolina.