Carmen Hernández sobre los sucesos en Jinámar: “Sospechamos que puede haber alguna organización detrás”

Los sucesos violentos que han ocurrido en Jinámar en los últimos meses preocupan no solo a la ciudadanía sino al municipio de Telde. El último suceso, el más llamativo, un asesinato.

En COPE Gran Canaria la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, está muy preocupada y considera que los responsables de la seguridad ciudadana deben tener conocimiento y “deben saber nuestra inquietud”.

Carmen Hernández insiste en que Telde es un municipio seguro y que “las estadísticas lo demuestran. Sabemos que, dentro de las ciudades españolas de más de 100.000 habitantes, tenemos una estadística muy buena. Pero sí es cierto que en los últimos meses se han acontecido una serie de sucesos organizados”.

La alcaldesa destaca en COPE Gran Canaria que estos sucesos podrían estar organizados. Insiste en que no es una organización criminal la que está detrás, pero que puede haber un grupo o personas que estén organizando robos a comercios.

Carmen Hernández: “Unos sucesos que nos hace pensar que puede haber algún tipo de organización que está produciendo robos a comercios, tanto en Jinámar como en el Valle. Luego también lo que ha ocurrido en Semana Santa con el tiroteo y este asesinato”.

“Evidentemente no hablo de ningún grupo de crimen organizado. Hablo de un grupo de personas que se puede sospechar por la manera en la que están actuando que podrían ser siempre los mismo. Además, que es una punta que pudiera tener que ver que hay alguna persona o grupos de persona, que de manera sistemática están cometiendo robos”, añade.

Carmen Hernández: “Eso es lo que hay que controlar y detenerlos cuanto antes para evitar mayores problemas. Uno de ellos ya se ha entregado, con el tema del tiroteo y nos preocupa el tema de los robos. Esto genera inseguridad en los comercios. Creemos que estamos haciendo un gran trabajo para cambiar la imagen y el estigma de Jinámar, por eso entendemos que esto no ayuda y la presencia policial sería de gran ayuda”.

Considera que el asesinato ha sido noticia “porque afortunadamente no es lo normal, ni en Telde ni en Canarias. Mi objetivo principal es trasladarle al delegado del Gobierno de Canarias la preocupación de los vecinos del Valle y pedirle mayor presencia policial”.

MÁS RECURSOS POLICIALES Y MÁS PRESENCIA EN EL BARRIO



En cuanto a si debe aumentar la presencia de la policía Local, la alcaldesa ha señalado que para este tipo de hechos violentos este cuerpo no tiene ninguna competencia porque “ellos se encargan del tráfico, la circulación y apoyar a otros cuerpos de seguridad.

Carmen Hernández: “Esa es una competencia absoluta de la Policía Nacional y no tengo ningún tipo de información. La policía Local, por mucho que pase no es su competencia, esto es competencia de Policía Nacional. La Local lo hace, pero es la encargada de controles de velocidad, para el cumplimiento de la normativa de tráfico, pero es la Nacional la que puede intervenir en otros sucesos más graves”.

“Voy a hablar con la Policía Canaria para que pueda colaborar, porque me consta que la Policía Nacional tiene pocos recursos. Todos los cuerpos de seguridad quedaron bastante mermados con las reformas económicas que se pusieron que no se puede contratar a más personal público. Nosotros de hecho estamos en este momento en exámenes para poder contratar a 35 nuevos policías locales. Pero no podemos intervenir en ese tipo de sucesos, lo que es robos etc.”, aseveró.

Carmen Hernández: “Lo que es la seguridad ciudadana exclusiva, legalmente así de la Nacional y no se puede intervenir más allá de lo que hacemos siempre, que es apoyarnos y estamos ahí cada vez que nos llaman. Muchas veces la Local está en las detenciones al lado de la Nacional, pero no podemos hacer mucho más.”

La alcaldesa insiste en que “Jinámar es un lugar seguro. Insisto en que las estadísticas apoyan la tesis de que en Telde en general tenemos muy poca incidencia y somos un municipio muy grande”.

Concluye destacando que “es verdad que esto son hechos puntuales, pero que tenemos que erradicar, porque se están manteniendo en el tiempo y nos empieza a preocupar. No es un día y ya está, sino como digo ha habido una serie de robos, luego un tiroteo y un asesinato, por lo tanto, creo que hay razones de sobra para esta intervención”.