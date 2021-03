Canarios vacunados con AstraZeneca: "Un paracetamol y a las dos horas a clase de zumba"

Varios ciudadanos han hecho llegar al whatsApp de COPE Canarias la reacción que han tenido después de ser vacunados con AstraZeneca. La sintomatología que describen es diversa, pero leve. El Gobierno de Canarias ha explicado que se han inoculado más de 37.000 dosis, sin que hayan detectado una reacción que preocupe a las autoridades.

Una de estas personas nos contaba que se vacunó con AstraZeneca al ser cuidadora de una persona mayor, en este caso, su propia madre. Asegura que no ha tenido sintomas, cuando se vacunó. Los sanitario le dijeron que se tomara un paracetalmol cada 8 horas de un gramo durante dos días, así lo ha hecho, prosiguiendo su vida normal. "Me vacuné a las cuatro de la tarde y a las seis, me fui a clase de zumba e hice una vida normal".

Otra oyente, también cuidadora de mayores, asegura que las primeras horas tras la vacunación fueron totalmente normales, "todo genial después de pincharme", aunque señala que la pasada madrugada tuvo algo de fiebre y malestar estomacal, unido a un leve dolor de huesos. Esta mañana, proseguía el relato, "voy evolucionando bien".

Un tercer oyente, en este caso estudiante universitario reporta mareo y dolor de cabeza en las primeras horas, que se pasaron rapidamente, aunque a última hora sintió malestar general, que alivió con paracetamol, "estando perfecto al día siguiente".

Y un cuarto testimonio, en este caso, maestra de escuela, que parece ser el caso con mayor sintomatología de los que nos han enviado. Señalaba que ha tenido fiebre en las últimas horas. Se vacunó este lunes y reconoce sentirse mal este martes. "Horas despues, comencé a sentirme provocada, con ganas de vomitar, después se me pasó, y luego tuve sensación de fiebre, que no tenía. Era como un ardor, no tenía fiebre, pero la sensación ha sido horrorosa". Asegura que ha pasado la noche despierta y esta mañana de martes, se sentía como si le hubieran dado una paliza.

Amós García, el jefe de Epidemiología de Salud Pública de Canarias hacia una llamada a la confianza en esta vacuna. Recordaba que se han puesto 17 millones de dosis y solo ha habido 30 percances.