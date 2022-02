Canarias, a la cola de España del cribado del cáncer de colon

El cáncer es una enfermedad que sigue aumentando entre la población. Lamentablemente en muchos casos se llega muy tarde para curarlo y todavía queda mucho por investigar para tratar de erradicar este mal en nuestra sociedad.

Las investigaciones son primordiales y sobre todo el seguimiento de la enfermedad en los pacientes. Desde la Asociación Española Contra el Cáncer dedican todos sus esfuerzos en ayudar a los pacientes y a las familias y, sobre todo, en alzar la voz a favor de los más vulnerables: los pacientes de cáncer.

El presidente de dicha Asociación en Las Palmas, Fernando Fraile, ha asegurado que en materia de sanidad no se han hecho del todo bien las cosas hasta ahora en cuanto a esta enfermedad, y que prueba de ello es estamos a la cola de España en el cribado del cáncer de colon. A pesar de que estemos a la cola, todas las comunidades autónomas coinciden en lo mismo: la covid les ha retrasado todo el proceso de la enfermedad.

Fernando Fraile: “En Canarias no han hecho bien las cosas hasta ahora, porque estamos a la cola de España en cuanto al cribado del cáncer de colon y en cuanto a los tratamientos todas las comunidades autónomas nos estamos quejando de lo mismo. El covid nos ha retrasado todo el proceso de las enfermedades y sobre todo, de las que son mortales, que están en un segundo plano porque la sanidad está absorbida por el covid”.

Asegura que todas las comunidades en ese aspecto están iguales y señala que “con toda seguridad hay pacientes con cáncer que han fallecido a consecuencia del covid o porque la sanidad está absorbida por la pandemia. Lo que no podemos decir cuántos. Hicimos un estudio del observatorio de cáncer que señalaba que entre un 10 % o 20% de personas se les había demorado los tratamientos a consecuencia de la covid y también en la demora de la entrada al circuito para tratar un cáncer. Esto es muy peligroso porque un cáncer a tiempo se cura, si lo coges tarde, puede ser mortal”.

“En Canarias la incidencia del cáncer en el 2021 es que la incidencia ha subido en comparación con el año 2020 en 12.000 pacientes nuevos de cáncer. También manejan datos en el que se ha visto una reducción pequeña del número de personas que fallecen de cáncer, unas 5.000 personas”.

Fernando Fraile: “El cáncer más prevalente en el archipiélago canario, es el cáncer de colon. En mujeres, el cáncer de mama mujeres y el de próstata en hombres. Luego el cáncer de pulmón y el resto de cáncer las cifras son más pequeñas”.

RETRASOS EN LOS TRATAMIENTOS

El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Las Palmas asegura que no se han suspendido los tratamientos oncológicos con la pandemia, pero muchos pacientes han sufrido retrasos en sus revisiones o citas.

Fernando Fraile: “No se han suspendido tratamientos, pero le puedo decir que hay personas y conocidos que tenían una fecha prevista para una operación y se las han retrasado. Después de todo el proceso de detección del cáncer, hay personas que tenían cita para operarles en el mes de octubre, se los han pasado al mes de diciembre, luego a enero y finalmente les han operado en febrero. Esto es lo que ocurre, pero no que se les haya quitado del circuito de tratamiento o del diagnóstico. Pero es cierto que todo este está demorando muchas operaciones y puede ser que en algún momento personas que podrían haber tenido una mayor recuperación, pues que les hayan mandado a su casa a esperar a lo que Dios quiera”.

“Nos consta que hay personas que quizás prematuramente se les pasa a paliativos, en vez de intentarlo un poco más con tratamientos especiales. Pero si no hay tiempo, en muchas ocasiones para atender a los casos rápidos, que tiene una solución más inmediata, imagínese con los más complicados. El covid nos está perjudicando muchísimo”, sentenció.

Insiste apuntando a que se está haciendo un gran esfuerzo en general en la sanidad y que estos retrasos no son culpa de ninguno de los profesionales. “No es culpa de los profesionales, ya que están haciendo un gran esfuerzo. Se hace un esfuerzo también por parte de la administración, ya que no es fácil tratar coordinar este caos que pueda parecer que tiene la sanidad en este momento. Hay que lidiar con consultas telefónicas, con las citas con las enfermedades y con la soledad de los pacientes. Hay que valorar ese esfuerzo porque no es fácil”.