Canaria en Reino Unido: “Boris Johnson está jugando a la ruleta con el virus”

Noemí Hernández, canaria residente en Reino Unido asegura que en el país se vive una extraña normalidad. La población sigue saliendo a la calle, los niños van al colegio y a los parques, donde ella describe personas jugando al hockey, al baloncesto o simplemente los menores en los columpios. También la mayor parte de empresas ha decidido continuar con su actividad de forma habitual, ya que no hay ninguna restricción por parte del Gobierno.

Noemí asegura que viven en un momento de incertidumbre. “No hay ninguna llamada oficial al aislamiento, solo a los mayores de 70 años se les ha recomendado que se queden en casa, pero sin ninguna obligación”, en este caso la canaria asegura que las comunidades de vecinos se están organizando para que los mayores no tengan que salir de sus hogares –sobre todo los que viven solos- haciéndoles la compra o adquiriendo las medicinas que necesitan.

Para los españoles que viven en Reino Unido se presenta una situación de desconcierto. Según apunta Noemí, miran a España y se dan cuenta de que las medidas entre el país anglosajón y España son totalmente dispares. “Es tan desconcertante, no sabemos si mandar a nuestros hijos a las guarderías y colegios o dejarlos en casa”.

Como en España, algunas empresas –por intención propia- están recurriendo al teletrabajo. Según Noemí esta herramienta la están empleando sobre todo grandes empresas, ya que las PYMES están aprovechando todo lo posible para mantener sus establecimientos abiertos y ahorrar por lo que pueda pasar en días, semanas o meses.

“Aquí hay una sensatez económica, de que todo siga igual”, algo que preocupa a la canaria, que observa desde lejos la situación de España. Ella dice que “Boris Johnson está jugando a la ruleta rusa”.

Noemí afirma que el número de personas infectadas por el virus que da el Gobierno no es real, ya que insiste en que “muchas personas llaman por tener síntomas y no les hacen las pruebas, no se sabe quiénes están enfermos y quiénes no”. Algo que le preocupa ante la extraña normalidad que sigue viviendo el país anglosajón.

Sin embargo, una coincidencia con España es la euforia por las compras. Los supermercados tienen las estanterías vacías y las farmacias tienen agotados los desinfectantes. Noemí lamenta que la situación sea parecida a la de España y en cambio el Gobierno en este país no actúe tomando medidas drásticas para parar el contagio del virus.

“Improvisación” es lo que, según Noemí, define el Gobierno de Johnson, ya que día a día van viendo cómo evoluciona el coronavirus y el ejecutivo actúa según las consecuencias y no previendo la situación.

La única esperanza que le queda a Noemí y al resto de españoles que viven fuera es que se aprenda de esta situación y de cara a próximos virus de tal magnitud se tenga previsto un plan de actuación.