El Cabildo de Gran Canaria no descarta una tasa para visitar el Roque Nublo

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, no descarta implementar una tasa para los visitantes del Roque Nublo. El titular de la institución insular asegura en Herrera en COPE Gran Canaria, que le preocupa el colapso en el monumento natural e icono de la isla, sobre todo los fines de semana, con imágenes de vehículos que saturan la vía aparcando en ambos márgenes de la carretera y ríos de personas, la gran mayoría turistas, que llegan hasta el monolito por le camino principal, no obstante ha advertido que esta propuesta aunque “por ahora no está sobre la mesa”, es necesario “hacer algo”

Esta situación no es ajena al Cabildo, que ya ha ideado una fórmula basada en guaguas lanzaderas, “para evitar que se colapse la zona” y controlar la cantidad de visitantes. El dispositivo “ya está aprobado” y consiste en establecer varias salidas desde Artenara, Ayacata, casco y Cruz de Tejeda que trasladen a los turistas y locales, además también se habilitará diferentes aparcamientos regulados situados en los Llanos de la Pez o Ayacata.

El colapso no solo es en el Roque Nublo

Morales reconoce que Todas las zonas de atractivo natural de la isla está colapsada, pone como ejemplo el barranco de las Vacas en Agüimes, que es visitado por miles de personas a diario gracias al impacto que ha tenido su belleza a través de las redes sociales. Esta zona, también que realmente se denomina barranco de Barafonso es una particularidad geológica muy atractiva para los visitantes que muchos se quejan de falta de señaletica e información debido a la peligrosidad que supone acceder al espacio natural.

El presidente del Cabildo también ha exculpado al turismo de la situación que se ha generado por parte de diferentes grupos ecologistas que han organizado una manifestación contra el modelo, aseguran, depredador de la economía del archipiélago basada en el turismo, cree Morales que el problema está en la sobrepoblación, “no le echemos la culpa al turismo, aquí pernoctan cada noche 10.000 personas de fuera y pernoctamos 880.000 canarios,” a su juicio existe un “exceso de población y es necesario coger la sartén por el mango.”

Ante esta situación, aboga por “encontrar soluciones,” añadiendo que “hay un problema en carreteras”, aporta un dato y asegura que Canarias es de los territorios europeos con más vehículos, “tenemos casi 900 coches por 1.000 personas” proporción que “genera un problema”, remarca que la solución no es “construir carreteras” por apuesta por buscar medidas para evitar esta situación de colapso.