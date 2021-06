Brian, un joven sin recursos que pasó 7 meses en una casa en ruinas: "Viví momentos de desesperación"

La historia de Brian es de tesón y de valentía ante una vida que de repente le enseñó su lado más duro. En los micrófonos de COPE Gran Canaria hemos escuchado el testimonio de este veinteañero que llegó desde Colombia junto con su hermano y su madre cuando tenía poco más de 7 años.

Brian nunca conoció a su padre ya que les abandonó cuando era un bebé. Fue criado por sus abuelos en su país natal, después de que su madre viniera a España para ganar dinero y enviárselo a su familia. En 2008 su progenitora consigue traer con ella a sus hijos, pero falleció hace cinco años, cuando nuestro protagonista alcanzaba la mayoría de edad.

Por distintos problemas familiares, Brian se queda en la calle y sin recursos, ni siquiera el apoyo de su hermano con quien discute, hasta el punto de afirmar que “familia ya no tengo”. En ese momento todo se hace más difícil. A pesar de tocar a la puerta de servicios sociales y representantes públicos en Telde, no consigue la ayuda de nadie, haciendo que el único refugio que encontró fue una casa en ruinas.

“No tenía ni luz ni agua, prácticamente nada”, nos contaba, confesando que hubo días en los que se quedó sin comer, viviendo momentos de auténtica desesperación en los que reconocía que “pasas días de comerte mucho la cabeza”. Así estuvo durante siete meses, hasta que la ayuda y la solidaridad de la gente consigue darle la vuelta a su situación. Sobre todo Alicia.

Así se llama la madre de uno de sus amigos que se interesa por su caso. A pesar de no poder ofrecerle un techo, le da comida y facilita que pueda ducharse. También le animaba para buscar trabajos, echando algunos currículos, aunque en aquel momento no consiguió un empleo.

Gracias a ella, distintos medios se pusieron en contacto con él y otras personas comenzaron a ayudarle. Varios jóvenes del municipio se interesan por su situación, dándole comida o incluso un móvil con una tarjeta para llamar. También consiguen que una familia le haya acogido en su hogar. “Ahora con la familia estoy muy bien, me ayudan en lo que pueden, si ven estoy mal se preocupan por mí, no me siento solo”, reconoce.

Brian está muy agradecido con la ayuda recibida que le permite encarar el futuro de una manera más optimista. Una de las cuestiones que más le preocupaba es encontrar un puesto de trabajo y ahora, al conocerse su historia ha recibido algunas ofertas de empleo, que está viendo.