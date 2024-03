El Ayuntamiento no tiene técnicos para gestionar los vados de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no tiene un técnico municipal que se encargue de atender a los vados de la ciudad. La denuncia ha aflorado después de que vecinos de la calle Afonso de Armas, de Tamaraceite, hayan criticado que llevan dos años a la espera de un vado para sus garajes.

Por Herrera en COPE Gran Canaria pasó una de las vecinas afectadas, Yurena Díaz, asegura que fuentes del ayuntamiento le comentó que hay 2.000 solicitudes bloqueadas por falta de efectivos municipales: “cuando llamamos por teléfono nos aseguran que solo hay un técnico y lleva años de baja.” La afectada añade que está cansada de enviar correos, solo hay tres teléfonos y dos de ellos “están bloqueados constantemente,” y además “han limitado el servicio de atención al ciudadano y solo atienden de martes de jueves de 9:30 a 13:30,” no obstante, “es casi imposible que te cojan el teléfono".

Los residentes de la vía llevan dos años a la espera de que el Ayuntamiento resuelva su situación, “cuando compramos los dúplex, contemplaba en el proyecto el garaje,” por lo que considera que la espera es “inaceptable”. Esta situación afecta al día a día de los propietarios: “mi vecina tenía al hijo ardiendo en fiebre y tuvo que coger un taxi porque su garaje estaba ocupado por un coche”, ella misma advierte que se sienta en la puerta del suyo para que no aparquen.

"Chacha con lo que llevas tú esperando, no me atrevo a pedirlo yo"

El problema se suscita por el crecimiento que ha experimentado el Centro Deportivo La Galera, ha aumentado considerablemente sus servicios y sus aparcamientos se han quedado pequeño para tantos usuarios, Díaz no apunta al centro deportivo como el causante del problema “me parece estupendo que hayan crecido, cuanta más oferta mejor, pero nosotros necesitamos nuestros vados para poder entrar y salir del garaje.”

El caso de estos vecinos ha alertado a otros que no se atreven a solicitar sus vados, según nos cuenta la afectada conoce a residentes que tras su experiencia no desean gestionarlo, asegura que le comentan, “chacha, con los que llevas tú esperando; no me atrevo.”

En otros ayuntamientos se gestiona en solo una semana

Díaz compara su caso con lo que ocurre en otros municipios y la realidad es aplastante: “en Gáldar, San Mateo o Santa María de Guía, solo tardan, una semana, a mí me dijeron que serían 5 meses, pero llevo dos años y sigo esperando”, añade

El equipo de gobierno reconoce que hay un problema con la tramitación de los vados y están barajando un procedimiento más corto en el tiempo que podría pasar por una declaración responsable, aun así, también mantienen sus esperanzas de que con la nueva incorporación de personal al servicio, este, se pueda cubrir