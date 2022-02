Augusto Hidalgo sobre su candidatura: “Nuestros procesos internos empujan a otros a ser más democráticos"

Augusto Hidalgo quiere ser el candidato socialista para el Cabildo de Gran Canaria. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria ha sido cauto y no ha querido expresar que el es el único candidato para el ejecutivo insular. Ha insistido en que “hay que respetar los procesos internos por respeto a otros afiliados que también quieran presentarse”.

En COPE Canarias, Augusto Hidalgo ha relatado que “no le gusta adelantarme a los procesos internos y por supuesto a la elección de candidatura; porque queda 1 año y medio para las elecciones”.

Preguntado por si el va a ser el único candidato y qué proyectos quiere para el ejecutivo insular, el regidor dice que “si eso es así lo anunciaré en su momento oportuno. Yo reitero, me gusta cumplir los plazos, por un respeto a los afiliados de mi organización que no han terminado todavía. Cuando se termine ese proceso, va a marcar la pauta porque en nuestros procesos internos se decide qué modelo queremos”.

“No nos podemos adelantar a los procesos. Yo todavía soy alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y en eso estoy centrada. Ahora estamos en los procesos internos del partido y se irá resolviendo”, añade.

Augusto Hidalgo: “No se trata de que lo que pide el cuerpo a cada uno sino se trata de que la organización tenga la mayor fortaleza, ya que es un proceso selectivo. Siempre he trabajado en equipo, con mis superiores y delegando trabajo. Uno solo no puede estar sacando las cosas, esto no es una apuesta individual de alguien, sino colectivo, para mejorar la vida de las personas”.

Preguntado por posibles pactos si sale elegido como candidato, ha señalado que “todavía queda 1 año y medio para las elecciones, yo solo pongo el ejemplo de lo que vaya a hacer el siguiente año y medio. Nosotros, en Las Palmas de Gran canaria hemos conseguido que se hiciera el primer gobierno de izquierdas de toda España con nuestros socios de gobierno. Ahora es normal, se ve en muchas comunidades autónomas, pero en su momento fue algo insólito y ha funcionado”.

Augusto Hidalgo: “Mi espíritu es siempre tener un proyecto de progreso con un contenido y poder llevarlo adelante. Yo me siento cómodo cogobernando con cualquier partido”.

“TENEMOS MAGNÍFICOS CANDIDATOS Y UNOS PROCESOS INTERNOS MUY DEMOCRÁTICOS”

El regidor tampoco ha querido adelantar quién va a ser la persona que ocupe su cargo cuando el se presente para el cabildo insular. Dice que lo “bueno que tiene su partido es la magnífica cantera de personas que hay para liderar cualquier cargo”.

Augusto Hidalgo: “El PSOE tiene magníficos posibles candidatos para cualquier administración. Tenemos una magnífica cantera para elegir. Además, en mi partido hay muchos cuadros que serán capaces de coger el testigo. Los hay y de sobra”.

En cuanto a los procesos internos, dice el posible candidato socialista que “lo importante del PSOE es que tenemos los procesos internos más democráticos que hay en el Estado. La prueba es que nuestras primarias, para los procesos de votación, para la cosa más mínima vamos a votar a la sede del partido. Por eso digo que por respeto respetemos los procesos porque lo que va a ocurrir es que unos días se inicie el proceso de primarias a la secretaria de Gran canaria Fuerteventura o Lanzarote. Se va a presentar varios candidatos y yo lo que he dicho es que si Sebastián Franquis se presenta en Gran Canaria, yo lo voy a apoyar”.

Augusto Hidalgo: “Ahora con más garantías hemos evolucionado y los procesos de primarias son más garantistas. Hemos forzado a muchas fuerzas políticas, a los más conservadores también, para hacer este tipo de procesos. Han tenido que asumir unas ciertas primarias en sus procesos y se ha ido asumiendo en otros partidos por nuestra experiencia”.

“SEGUIRÉ TRABAJANDO EN LA CIUDAD HASTA EL ÚLTIMO MOMENTO”

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria también ha insistido en que como queda 1 año y medio apra las elecciones él va a seguir con su hoja de ruta para la ciudad. Asegura que no se va a distraer, ya que “ahora hay que seguir trabajando en los proyectos de la capital grancanaria”.

Augusto Hidalgo: “Yo llevo casi ya 7 años gobernando esta ciudad. En el gobierno, yo creo que, el más estable que ha habido en esta ciudad, más estable incluso con partidos con mayoría absoluta. Con un gobierno con tres partidos políticos diferente, ha hecho que los proyectos de transformación de la ciudad hagan que lo que era hace 7 años a lo que es hoy, no se parezca nada”.

“Creo que hoy estamos posicionados como una referencia en todo el estado de una ciudad, que lucha por la sostenibilidad, que está transformando las infraestructuras de la ciudad y ha cambiado la movilidad. Yo sigo con este trabajo que es inmenso hasta el último minuto. Si no ocurre nada raro, yo seguiré con esta agenda y no va a cambiar nada”, añade.

En cuanto a las críticas de la oposición, dice el alcalde que es lo que “les toca y es parte del juego. Hemos demostrado que nos hacemos más fuertes en momentos de crisis. Crisis como cuando llegamos y con la pandemia. Hemos conseguido invertir más dinero que nunca y esto ha provocado que tengamos los mejores datos de empleo y recursos de la historia de la ciudad”.

“Es obvio en la oposición que nos critiquen y es parte del juego político y no voy a entrar. El papel de ellos es ese, pero yo estoy centrado en seguir apoyando y en los proyectos para esta ciudad”, aseveró.