Araceli, la madre de tres menores ucranianos, dispuesta a ir a buscarlos “a donde sea”

Araceli Rodríguez, es una mujer de Fuerteventura que durante el verano y navidades acoge a niños a través de un programa de intercambio con la ONG Infancia de NAD. Sus hijos ucranianos son: Denys, Cristina y Nasti, tres hermanos que viven en Havrylivka, cerca de Bielorrusia, a una hora y poco de Kiev.

Hace una semana que no sabe nada de ellos, algo que le preocupa mucho, ya que en las últimas horas la ciudad ha sido bombardeada por las tropas rusas. Araceli Rodríguez ha relatado muy emocionada en COPE Gran Canaria que “intenta escribirles y les mando mensajes, aunque no les lleguen, llamo a la abuela y tampoco lo cogen. Lo último que supe de ellos es que estaban en un sótano”.

Araceli cuenta que está muy preocupada por ellos, porque son sus hijos ucranianos, que la llaman 'mamá' y que la tratan como tal. “Denys tiene 15 años, Cristina cumple 13 años y la pequeña Nasti, que se llama Anastasia pero no le gusta que le llamen así porque dice que es ruso. Ella tiene 10 años y tiene una enfermedad en la sangre. Necesito saber qué pasa con ellos y donde están”, aseveró.

Araceli Rodríguez dice que la última vez que habló con ellos, el viernes pasado, los menores le dijeron que tenían mucho miedo, ya que en un primer momento no pensaron que iba a dilatarse tanto en el tiempo. Dice que también le dijeron que tenían comida suficiente y medicación par Nasti, la más pequeña de la casa.

“Hemos visto en la tele que la zona donde viven se encuentra bombardeada y anoche hablé con una de las compañeras de la asociación y me dice que mis niños son difíciles sacarlos porque están en una zona muy complicada”, añade.

NO SABE SI SUS HIJOS UCRANIANOS ESTÁN BIEN

Hoy salieron dos guaguas de Rumanía hacia Ucrania organizadas por la asociación Infancia de Nad, para buscar a los menores y llevarlos a la Península y Canarias, con sus familias de acogida. Araceli Rodríguez es consciente de que desde la asociación han ido a buscar a los niños para sacarlos del país, pero dice que “los suyos son más difíciles que vuelvan. Hasta que nos les hagan el corredor humanitario en esa zona, va a será difícil ir a buscarlos”.

Araceli Rodríguez señala que no sabe si sus hijos ucranianos están vivos o no, aunque se encuentra muy esperanzada ya que “hay algo me dice que sí, que están vivos y escondidos”.

Además, relata que ha podido contactar con gente de la aldea que los conoce y que les aseguraron que se encuentran escondidos en el sótano de la casa. “Hubo un chico de su ciudad que por Instagram me dijo que estaban refugiados con sus abuelos, porque no tienen padres y ellos son los que se encargan de los tres desde hace muchos años”.

“El último mensaje que les envié es que si tenían comida y si escuchaban las bombas. Denis me contaba que las oían caer pero que nos las veían y que una vez más, escuchaba lloriqueo de gente. Como que escuchaba a gente llorar”, señala.

“IRÉ A BUSCARLOS A DONDE SEA”

Araceli Rodríguez lo tiene muy claro: se ha apuntado de voluntaria con la asociación y llegará “hasta donde haga falta para ir a buscarlos”.

Asegura que la ONG está haciendo todo lo que está en sus manos para traer de vuelta a esos menores de manera segura. Por eso ella no cuenta que no lo ha dudado en ningún momento y que se apuntó como voluntaria ya que necesitan a gente que se encargue de ellos.

Explica en nuestros micrófonos que hay personas que han ofrecido varias guaguas en Andalucía para ir a buscar a los niños y que por eso ella quiere como voluntaria con la asociación. “Van a traer a los más niños posibles y espero que entre ellos y si tengo que esperar en la frontera de Polonia, lo esperaré”.

Concluye diciendo que ella se iría “con lo puesto con la asociación. Si me tengo que quedar unos días más en la frontera, esperando a que salgan los míos lo haré. No sé si va ser posible que vengan, pero de momento ellos necesitan la ayuda”.