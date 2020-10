Algunos vecinos de El Lasso, en Las Palmas de Gran Canaria, han increpado e insultado al alcalde, Augusto Hidalgo, en la visita al colegio CEIP León, que se convertirá en un centro de acogida de inmigrantes. Ocurría el pasado viernes, cuando acompañaba al ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, mientras revisaba las instalaciones de este colegio público, que lleva alrededor de tres años abandonado.

Durante el recorrido, un grupo de vecinos se acercó al edificio para insultar e increpar a los representantes públicos que se encontraban allí. En el vídeo se puede escuchar cómo los vecinos de este barrio gritan "¡Aquí no queremos negros!" durante toda la visita.

Todo acaba con un tenso careo entre el alcalde de la capital grancanaria y unas vecinas del barrio. Estaban muy enfadadas y recriminaban al alcalde la apertura de un centro de acogida para migrantes.

Entre los comentarios que podemos escuchar en el vídeo, el regidor asegura que "este centro llevaba tres años abandonado y que ahora afortunadamente se podrá acoger a personas que no tienen dónde vivir y que se juegan la vida llegan a nuestras costas, para buscar un futuro mejor". Las vecinas le recriminaban que cerraran el CEIP León y le acusaban de que hubiese mentido a los vecinos del barrio, ya que "desahuciaron a los niños en este centro".

Augusto Hidalgo: "Los niños estaban en estos centros mezclados con otros niños de diferente edad, yo como padre no lo hubiese aceptado. Nosotros no lo hemos aceptado. El Gobierno de Canarias, la consejería de Educación, los llevó a otro centro y nosotros como ayuntamiento pagamos el transporte. Este centro lleva abandonado tres años y no va a haber okupas. Nosotros tuvimos una reunión con los vecinos, donde se les informó que este centro lo íbamos a dar al Gobierno de España, para poder dárselo a personas que lo están pasando mal en este momento, que son los inmigrantes que están llegando".

Las vecinas contestaban enfadadas que ellos no eran los únicos que lo estaban pasando mal: "¿Esos los están pasando mal? Lo están pasando mal las familias aquí, que no tenemos para comer. Lo están pasando mal los que van a la consejería y para una ayuda de emergencia se tardan ocho meses para comer. Eso no es digno".

El alcalde intentaba calmar a las dos mujeres que estaban muy alteradas y les aseguraba que este espacio se rehabilitaría. Insitía en que "es digno que se habilite este centro que llevaba mucho tiempo abandonado para acoger a los migrantes".

Augusto Hidalgo: “La consejería no podía poner niños aquí porque no habían niños suficientes. Ha bajado la natalidad y la consejería de Educación del Gobierno de Canarias cerró el centro. Este edificio lleva tres años abandonado y es una indignidad que no habilitemos este espacio para gente que no tiene dónde dormir”.

Las vecinas le contestan que no ven justo que vayan los inmigrantes y se tienen "que quedar en su casa, ya que sus hijos también tienen derechos". Aseguran que no son racistas, pero que se les está abandonado y no están de acuerdo con la apertura de este centro.

El alcalde se mostraba bastante enfadado ante los gritos de estas vecinas y les indicaba que "el 20% de esos inmigrantes han muerto en los barcos, son personas que vienen de una guerra, son personas que han pasado lo indecible... "

Las vecinas por su parte concluían recriminando al alcalde que les tienen abandonados. "Los del barrio no tienen para comer, además nos llaman el barrio marginado, estamos totalmente abandonados..."