Aparece el cetro perdido de la reina del Carnaval de Maspalomas: "Estaba guardado bajo llave"

Ha aparecido el cetro que iba a recibir este sábado 9 de marzo, la reina del Carnaval Internacional de Maspalomas. Ayer saltaron las alarmas en el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana porque este bastón de mando no aparecía y la nueva aspirante al trono no iba a poder coger en sus manos este cetro que estaba valorado en más de 12.000 euros.

En Herrera en COPE Canarias, la concejala de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha resuelto el misterio y nos ha contado que lo encontraron en la Alcaldía escondido bajo llave.

Yilenia Vega, asegura que ya están muy tranquilos por la aparición de esta pieza tan valiosa que suele entregarse a la ganadora en uno de los actos más importantes del programa del carnaval que se desarrollan en el municipio del jueves 7 al 17 de marzo y que este año está centrado en la alegoría 'Recuerdos de la Tele'. Son dos semanas de música y diversión en las que se desarrollarán diferentes galas y encuentros para todos los gustos, pensado en todos los públicos.

“Ya apareció, tienes la primicia. Estaba muy, muy, muy bien guardado bajo llave,nadie sabía donde estaba, pero por fin ha aparecido y hace unos minutos que me dieron esta buena noticia. Precisamente mi compañero, que está sustituyéndome en el Ayuntamiento, iba a ir esta mañana a la policía local para denunciar la desaparición", añade.

Según la concejala nadie sabía donde estaba exactamente ese cetro y de hecho, desde la corporación municipal tenían pensado denunciarlo en la comisaría de policía durante el día de hoy. "Nadie recordaba dónde estaba y se constata que estaba muy bien guardado porque no lo encontrábamos. Estaba en uno de los roperos de la Alcaldía, pero no me voy a volver muy loca con el asunto porque ha aparecido. Sí que nos asustamos bastante porque es un elemento primordial para el Carnaval, pero ha acabado en un pequeño susto. Para la próxima, quien lo guarde tendrá que apuntarlo, escribirlo o hacer un Excel para que no pase lo mismo”.

Yilenia Vega cuenta que cada año la dirección artística del consistorio es quien recibe el cetro para dárselo a la reina elegida. "Seguramente lo volvieron a recoger, lo llevaron a alcaldía y con el día a día, y todo el trabajo que solemos tener, lo acabaron guardando en un lugar que nadie recordaba. Afortunadamente, ha quedado en un buen susto y la nueva reina tendrá ese ansiado cetro".

