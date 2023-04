Antonio Morales: "Tenemos alternativas para suministrar el agua y no ceder al chantaje"

El presidente del Cabildo grancanario, Antonio Morales, ha asegurado que la corporación insular "no cederá al chantaje" porque cuenta con alternativas suficientes para garantizar el suministro de agua a los agricultores afectados por el corte, que achaca al impago del Consorcio de Regantes del Noroeste, que abastece a los altos y medianías de Guía.



Desde hace una semana, el conflicto entre esta comunidad de regantes y el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (CIAGC) ha provocado el corte de suministro de agua de abasto a 1.070 viviendas de Guía y a agricultores de la zona, que están siendo abastecidos mediante cubas de agua suministradas por el Cabildo.



En declaraciones a los periodistas, Antonio Morales ha recordado este miércoles que se trata de un problema iniciado por el Consorcio de Regantes, que pese a cobrar a los agricultores el suministro de agua, a su vez no pagaba al CIAGC estas compras.



Tanto el CIAGC como los ayuntamientos afectados han atribuido el corte a una "decisión unilateral" del presidente del Consorcio, José Reyes, no exenta de connotaciones políticas.



"Afortunadamente, Cabildo y ayuntamientos tenemos alternativas suficientes para que la población no tenga problema de abastecimiento y que los agricultores puedan ir, poco a poco, recibiendo el agua que necesitan para continuar por sus cultivos", ha señalado Morales.



Ha agregado que intentarán que se normalice todo "lo más pronto posible, pero sin estar "sometidos al chantaje de una persona que utiliza a otras que necesitan el agua para sus cultivos para hacer daños y presionar a la administración a modo de los antiguos aguatenientes".



En este sentido, ha insistido en que esa comunidad de regantes tiene una deuda importante sin reconocer con el CIAGC y ha manifestado que aunque les propusieron que reconocieran la deuda y la abonasen mediante un plan de pagos, el Consorcio se ha negado.



Morales ha criticado, además, que este grupo de regantes, además de la deuda con el CIAGC, tenga una sanción del Gobierno canario por construir una balsa en un espacio "ilegal", así como un expediente sancionador "por abrir una carretera en un lugar con enorme valor natural".



"Estamos hablando de una comunidad absolutamente irresponsable que cobra el dinero a los agricultores y luego no paga la compra de agua que hace al CIAGC", ha lamentado el presidente grancanario.



Respecto a las críticas que el presidente del Consorcio, José Reyes, le hace sobre la imposibilidad de reunirse con él, Morales ha dicho que el problema es que no reconocen la figura del consejero de Aguas, Miguel Hidalgo.



"El consejero tiene toda la credibilidad y todo el apoyo del presidente. Su gestión es valorada por el sector de manera extraordinaria y no voy a permitir que lo cuestionen personas que conculcan la ley y que deben medio millón de euros al erario público", ha expresado el presidente.



Ha subrayado que la comunidad de regantes tendrá que responsabilizarse del dinero que no ha pagado, de sus actuaciones contra el medio ambiente y ha dicho que Reyes y la comunidad de regantes le merecen "muchísima menos consideración" que un consejero en el que cree "firmemente".



Sobre la afirmación de Reyes respecto a una supuesta deuda del CIAGC con la comunidad de regantes, Morales lo ha negado tajantamente.



"Es al revés. El CIAGC no tiene ninguna deuda. Ellos sí y la deben pagar y reconocer", ha concluido Morales.