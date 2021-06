Un año más, San Pedro no tendrá bajada de la Rama

La alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario ha confirmado que este año no habrá bajada de la rama en San Pedro, la primer edil ha explicado en La Mañana de Cope Gran Canaria que “no es el momento todavía, hay que cumplir con el decreto de la Comunidad Autónoma y sólo realizaremos los actos que nos permite Sanidad, no podemos hacer la fiesta como antes, no habrá despedida de romeros, no habrá retreta, pero tenemos una seria de actos lúdicos para la población.”

Así, se ha organizado una seria de festejos en honor a San Pedro Apóstol que van desde la actuación del humorista Quique Pérez el próximo 25 de junio a las 21:00 horas, pasando por la actuación del grupo Swing Star, el 26 de junio, así como espectáculos de bailes, magia y humor y la actuación de los Parranderos del Valle, todos los actos se celebrará en la cancha del CEIP Ana María Betancor Estupiñán.

Tradicionalmente, San Pedro celebra su bajada de la rama el 29 de junio desde el Pinar de Tamadaba. Posteriormente, el 4 de agosto se conmemora una celebración similar desde el barrio de San Pedro hasta el Puerto de las Nieves

La bajada de la Rama está considerada como Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 1.972 y se trata de una de las principales señas de identidad de la isla de Gran Canaria. El rito tiene connotaciones rogatorias aborígenes de petición de lluvia,consiste en portar una rama de palmera desde el barrio de San Pedro hasta el santuario de la Virgen de las Nieves en el puerto del mismo nombre, durante el camino se agita en el aire y cuando se llega al mar se golpea con ella en el agua mientras se pronuncian rezos a Dios.