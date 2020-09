El AMPA de Costa Teguise se manifiesta por unas condiciones dignas para el próximo curso

La Asociación de Madres y Padres del CEIP Costa Teguise, el AMPA Pejeverde, ha llevado a cabo este lunes por la mañana una protesta en las diferentes puertas del colegio para manifestar su descontento con las ratios y el establecimiento de grupos mixtos impuestos por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

El presidente del colectivo, Pedro Gil, aseguró en COPE que el nuevo curso escolar, lejos de ser una alegría por la vuelta a las aulas, ha generado un problema enorme para las familias que ven que va a ser imposible garantizar unas condiciones sanitarias y educativas acordes a la pandemia que estamos viviendo.

Explicó que las ratios impuestas por la Consejería, no solo no han bajado las cifras ya elevadas de años anteriores, sino que las han aumentado. “Si el año pasado teníamos una media de 22 -23 niños por clase, este vamos a subir a 25 y además, se van a establecer 3 grupos mixtos que van a mezclar a niños de 1º con 2º; 3º con 4º y 5º con 6º de primaria”, algo que no es propio de un centro educativo de la magnitud del CEIP Costa Teguise.

Audio

Pedro Gil: "No se cumpen las circunstancias que van a permitir a los niños estudiar en buenas condiciones. Además cabe recordar que en vez de subir a 34 los grupos para que los alumnos puedan tener una ratio considerable, se han bajado 2 grupos y se han perdido 9 profesores".

El presidente del AMPA entiende que sus reivindicaciones son justas y que ni siquiera están pidiendo el mínimo exigido según los protocolos estipulados para esta pandemia (tendría que haber 15 niños por clase para mantener las distancias de seguridad y están pidiendo una media de 19 a 22 menores).

Es más, constató que "los barracones en los que estudian los alumnos disponen de ventanas oscilovatientes que sólo permiten la apertura de 12 centímetros, algo que es negativo para evitar la propagación del virus y que ni siquiera deja ventilar las clases de forma efectiva. El problema se agrava teniendo en cuenta que el CEIP Costa Teguise es el centro que más barracones, o llamadas aulas modulares, tiene de toda Canarias".

MANIFESTACIÓN A LAS PUERTAS DEL CEIP COSTA TEGUISE

En la mañana del lunes se han manifestado a las puertas del centro educativo, en grupos de 10 personas y manteniendo las distancias de seguridad, portando pancartas con sus reivindicaciones a la espera de una repuesta de la Consejería de Educación, que según Pedro Gil, "todavía no se ha producido".

Es una más de las iniciativas que se están llevando a cabo, al margen de enviar escritos de protesta a todos los estamentos educativos que tienen algo que decir en este asunto.

También han iniciado una recogida de firmas en la plataforma change.org para intentar que este problema se solucione, aunque el presidente del AMPA no tiene "demasiadas expectativas, ya que quedan tan solo dos días para el inicio del curso"

En cuanto a la propuesta que también se ha planteado entre algunos padres de no llevar a los niños al colegio el próximo miércoles, día del inicio del curso escolar en Lanzarote, Pedro Gil explica que "el AMPA no puede promover iniciativas de estas características y que deben ser los progenitores quienes tomen su decisión personal". En su caso, ha decidido no llevar a su hija al centro. “Convivimos con mi suegra, que es una persona de riesgo, y después de tanto tiempo manteniendo todas las medidas sanitarias que nos han dicho, no vamos a arriesgarnos mandando a nuestra hija al colegio”, contó.