Alerta sobre los problemas oculares que puede causar un uso excesivo de las gafas de realidad virtual

La tecnología de realidad virtual puede transportarnos a campos de batalla, lugares subacuáticos, el espacio exterior y más allá en un entorno de ciencia ficción. Existen un sinfín de nuevos juegos, aplicaciones para dispositivos que se llevan en la cabeza y nos ofrecen y sumergen, como usuarios, en una experiencia tridimensional (3D). No es de sorprender que muchas familias estén acogiendo cada vez con mayor frecuencia esta tecnología. Sin embargo ¿Qué impacto tiene la realidad virtual en los ojos? Aunque la tecnología es relativamente nueva y no ha sido sometida a estudios a largo plazo, hay algunas cosas que sí sabemos.

Como toda tecnología, estas gafas suscitan algunos interrogantes en cuanto a su efecto sobre la salud o los riesgos para los ojos. Algunos fabricantes, de hecho, sugieren descansar entre 10 y 15 minutos cada hora, y desaconsejan el uso de las gafas de realidad virtual para menores de 13 años.

Según el Dr. Humberto Carreras, director médico de Vithas Eurocanarias, “mirar demasiado tiempo una pantalla de realidad virtual puede producir vista cansada o fatiga ocular porque tendemos a parpadear menos cuando utilizamos un dispositivo con una pantalla digital de lo que parpadeamos normalmente”. Además, un estudio publicado en 2019 sugiere que la fatiga ocular entre usuarios de visores de realidad virtual proviene de la diferencia entre la profundidad virtual y la percibida.

Otro problema relacionado con el ojo asociado a las gafas de realidad virtual es el mareo por movimiento provocado por la visión. Además de la vista cansada y la fatiga ocular, los síntomas del denominado “mareo cibernético” incluyen problemas para enfocar, dolor de cabeza, mareo, somnolencia, sudoración, náuseas y vómito.

¿Qué sucede cuando ya tenemos un problema ocular?

Quienes tienen ambliopía, estrabismo u otras afecciones que inhiben el enfoque, la percepción de profundidad o una visión 3D normal, tal vez no capten los efectos 3D de los visores de la realidad virtual. Eso no significa que los trastornos visuales sean producidos por estos dispositivos.

Sin embargo, niños o adultos con estos trastornos visuales pueden ser más propensos a sufrir dolor de cabeza y/o cansancio ocular con el uso de esta tecnología. Si se llevan gafas para corregir un error refractivo o algún otro trastorno ocular, se deberán mantener puestas mientras se usa el equipo de realidad virtual.

Consulta al oftalmólogo ante cualquier problema

Aunque esta nueva generación de tecnologías es relativamente nueva y no existen muchos estudios al respecto, los usuarios han reportado algunos síntomas a nivel visual y ocular similares a los que se presentan con el uso prolongado de cualquier otro tipo de dispositivos digitales como móviles y ordenadores. En EE.UU., por ejemplo, aproximadamente el 70% de los adultos experimentan fatiga ocular digital pero no solo debido al tiempo de exposición, si no por los deslumbramientos, los reflejos y las variaciones en la luminosidad. La disminución en la frecuencia de parpadeo y la inestabilidad de la película lagrimal también llevan al diagnóstico de ojo seco el cual altera la calidad visual del paciente.

Si notas cambios en la visión (por ejemplo, si la visión se vuelve borrosa) o sientes incomodidad o dolor ocular mientras utilizas unas gafas de realidad virtual, deja de usarlas y pide cita con tu oftalmólogo para que pueda realizarte un examen integral y determinar si tienes algún problema que requiera tratamiento.

