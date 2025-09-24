Visita institucional de la UD Las Palmas a Japón

El responsable de Esports UDLP, Yeray Sánchez, representa a la Fundación en la expedición institucional y empresarial canaria, encabezada por el Gobierno de Canarias y PROEXCA, cuyo objetivo es reforzar la presencia del archipiélago en el mercado asiático y generar nuevas oportunidades de internacionalización.

Como primera parada de la agenda, la delegación mantuvo un encuentro con el Embajador de España en Japón, D. Iñigo de Palacio, a quien Yeray Sánchez hizo entrega de la camiseta de la UD Las Palmas, como símbolo de identidad y orgullo canario.

La expedición está integrada por una representación de instituciones y empresas del ecosistema canario de los videojuegos, entre ellas la Fundación Canaria CD Tenerife, Drakhar Studio, Factoría de Innovación (Proyecto Foxter SL), Foxter Studio, MoonMana Games, Rising Pixel y Quantum Box Studio.

Con esta presencia en Japón, la Fundación UD Las Palmas continúa consolidando su papel como referente en el ámbito deportivo, cultural y tecnológico, llevando los colores amarillo y azul más allá del terreno de juego.