Visita institucional de la UD Las Palmas a Japón

La Fundación UD Las Palmas participa esta semana en la Tokyo Game Show 2025, una de las ferias internacionales más importantes de la industria del videojuego

El responsable de Esports UDLP, Yeray Sánchez, representa a la Fundación en la expedición institucional y empresarial canaria, encabezada por el Gobierno de Canarias y PROEXCA, cuyo objetivo es reforzar la presencia del archipiélago en el mercado asiático y generar nuevas oportunidades de internacionalización.

Como primera parada de la agenda, la delegación mantuvo un encuentro con el Embajador de España en Japón, D. Iñigo de Palacio, a quien Yeray Sánchez hizo entrega de la camiseta de la UD Las Palmas, como símbolo de identidad y orgullo canario.

La expedición está integrada por una representación de instituciones y empresas del ecosistema canario de los videojuegos, entre ellas la Fundación Canaria CD Tenerife, Drakhar Studio, Factoría de Innovación (Proyecto Foxter SL), Foxter Studio, MoonMana Games, Rising Pixel y Quantum Box Studio.

Con esta presencia en Japón, la Fundación UD Las Palmas continúa consolidando su papel como referente en el ámbito deportivo, cultural y tecnológico, llevando los colores amarillo y azul más allá del terreno de juego.

