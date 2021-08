Vasiliki Gkatziou: "Estoy muy contenta por jugar en el Rocasa Gran Canaria"

La jugadora del Rocasa Gran Canaria, Vasiliki Gkatziou, analizó su llegada al Rocasa Gran Canaria y los objetivos que tiene para esta temporada. Vasiliki señaló que "la isla me parece muy bonita y la verdad es que estoy encantada de estar aquí y poder aprovechar la oportunidad que me ha brindado el Rocasa de poder pertenecer a este equipo”.



La jugadora griega indicó que “Agni me habló muy bien del equipo desde el principio y tuve la oportunidad de ver todos los partidos de la segunda vuelta del campeonato y la verdad es que sentí unos deseos enormes de formar parte del mismo esta temporada”.



Sobre el equipo, Gkatziou afirmó que "el Rocasa Gran Canaria me parece que es un equipo grande, con ambiciones, que siempre pelea por todos los títulos en juego y me gusta especialmente que es un equipo muy ofensivo, que se ajusta muy bien a mis condiciones como jugadora. Desde el principio sentí que quería formar parte de la familia del Rocasa Gran Canaria".



Para esta temporada tiene como objetivo “dar mi 100% al equipo en cada entrenamiento y en cada partido. Quiero ayudar al grupo a conquistar todos los títulos en juego, ya que considero que contamos con una plantilla con calidad para ello y ser protagonista en el juego del equipo".