La UD Las Palmas suma su segundo triunfo consecutivo

El Leganés, que en las cinco primeras jornadas no sabía lo que era perder, cosechó en Butarque su primera derrota del curso (0-1) ante una UD Las Palmas que sacó provecho de su buen arranque de la segunda mitad, cuando se adelantó con un tanto de Ale García, y de jugar la última media hora con uno más.

Volvía el cuadro madrileño a su feudo de después de dos salidas consecutivas, ya con su primera victoria en el bolsillo tras ganar en Granada después de arrancar el curso con cuatro empates. Y la confianza de esos tres puntos se vio reflejada en su juego, mostrándose muy superior durante la mitad inicial a otro equipo con el que el año pasado coincidió en la máxima categoría del fútbol español.

Un dominio que fue de menos a más y terminó de desatarse después de los dos únicos avisos visitantes, dos arrancadas de Milos Lukovic al límite que finalmente fueron señalizadas con fuera de juego pero que generaron cierta incertidumbre y le recordaron al Leganés que, aunque invicto hasta ese momento, era vulnerable.

Repuesto del susto comenzó el equipo de Paco López a mirar a las bandas y por ahí generó todo su peligro, principalmente gracias a la exuberancia física de Luis Henriques de Barros 'Duk'. Rápido y muy difícil de tumbar en el cuerpo a cuerpo, de sus botas nació un centro que no llegó a rematar Diego García en posición antirreglamentaria. Y ese detalle fue el que dejó en nada, tras revisión, el gol posterior obra de Amadou Diawara después de un pase atrás de Miguel de la Fuente.

El ariete sería protagonista también del siguiente acercamiento, un disparo que rechazó Dinko Horkas, atento igualmente para tapar el remate posterior de Seydouba Cissé. No terminó ahí el acoso porque el propio De la Fuente probó de nuevo al arquero en un tiro raso antes de que Diego García cabeceara alta otra entrega de Duk.

En ese contexto los quince minutos de descanso le supieron a gloria a los visitantes, que los aprovecharon al máximo para pulir sus errores y salir de los vestuarios con una cara totalmente distinta, personificada en Ale García. El atacante comenzó dando señales de vida con un disparo desde la frontal que se marchó fuera por poco.

Esa piedad no la exhibió en la siguiente que tuvo, cuando le ganó la posición a Duk y se plantó ante el guardameta para superarle en el mano a mano. Fue el 50%, o menos, del gol; porque el pase espectacular desde la medialuna de Manu Fuster entre líneas se merece gran parte del mérito de lo sucedido.

No fue el único problema para los leganenses, que al cuarto de hora del segundo acto se quedaron con diez al ver la segunda amarilla Seydouba Cissé. En mitad del desconcierto el castigo pudo ser incluso mayor de haber subido al marcador un tanto de Lukovic anulado por posición antirreglamentaria tras centro de Marvin Park.

Sin capacidad de reacción, el anfitrión se fue apagando cada vez más hasta consumarse su primer tropiezo del curso ante un rival que rompe la maldición de un campo en el que nunca había ganado ni en Primera ni en Segunda, con solo dos victorias en dieciséis visitas, y con ello se encarama a la zona noble de la clasificación.